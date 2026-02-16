Contract pentru modernizarea sensului giratoriu de la Bâldana, Dâmbovița

În curând în primăvară, în comuna Tărtășești vor începe lucrările pentru realizarea investiției “Amenajare intersecție cu sens giratoriu între DN7 și DN71 la Bâldana”, a anunțat Ionuț Săvoiu, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

"În sfârșit a fost semnat contractul între CNAIR - DRDP București și antreprenorul format din asocierea Crobo Stone SRL și Maristar Com SRL. Valoarea lucrărilor este de 6.809.482,85 Lei la care se adaugă TVA iar durata de execuție este de 8 luni.

Succes în implementare tuturor celor implicați la reconfigurarea, semnalizarea, marcarea și iluminarea corespunzătoare a acestui sens giratoriu. Girația va fi prevazută cu o pasarelă pietonală care va traversa arterele nordice", a precizat reprezentantul Ministerului Transporturilor.