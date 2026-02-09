€ 5.0934
Ce înseamnă studii medii și studii superioare în România
Data publicării: 09:06 09 Feb 2026

Ce înseamnă studii medii și studii superioare în România
Autor: Tiberiu Vasile

Ce înseamnă studii medii și studii superioare în România Sursa foto: Freepik, @garetsvisual

Legea educației stabilește clar diferența dintre studii medii și studii superioare, iar nivelul de studii influențează accesul la locuri de muncă.

Ce înseamnă studii medii și studii superioare în România? Este o întrebare frecvent căutată de români, mai ales în contextul angajării, înscrierii la cursuri de calificare sau completării documentelor oficiale. În România, nivelul de studii este clar definit prin legislația educației, iar diferența dintre studii medii și studii superioare are implicații directe asupra tipurilor de joburi accesibile și nivelului de calificare profesională.

Ce înseamnă studii medii în România

În România, studiile medii reprezintă nivelul de educație obținut după finalizarea învățământului liceal sau a unei școli profesionale, indiferent dacă persoana a promovat sau nu examenul de Bacalaureat.

Mai exact, sunt considerate studii medii:

  • absolvirea liceului (clasele IX–XII sau IX–XIII);
  • absolvirea unei școli profesionale sau de arte și meserii;
  • absolvirea unui liceu tehnologic, teoretic sau vocațional.

Bacalaureatul nu este obligatoriu pentru a avea studii medii, ci doar pentru accesul la studii superioare.

10 clase înseamnă studii medii?

Finalizarea a 10 clase nu este suficientă pentru a fi considerată studii medii în sensul oficial utilizat de instituții publice și angajatori.

În România:

  • 10 clase înseamnă învățământ gimnazial + doi ani de liceu;
  • studiile medii sunt recunoscute doar după finalizarea completă a liceului sau a unei școli profesionale.

Chiar dacă unele anunțuri de angajare menționează „minim 10 clase”, acest lucru nu echivalează juridic cu studii medii, ci reprezintă doar o cerință minimă stabilită de angajator.

Meserii pe care le poți face cu studii medii

Cu studii medii, există numeroase opțiuni de angajare, în special în domenii tehnice, comerciale și operaționale. Exemple de meserii accesibile cu studii medii includ:

  • operator producție;
  • electrician, instalator, sudor;
  • șofer profesionist;
  • lucrător comercial;
  • agent de securitate;
  • operator call-center;
  • tehnician;
  • operator CNC;
  • personal logistic sau depozit.

Pentru multe dintre aceste meserii, sunt necesare cursuri de calificare sau certificate profesionale, recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Ce înseamnă studii superioare

Studiile superioare reprezintă nivelul de educație obținut după absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate, cum ar fi:

  • facultate (licență);
  • master;
  • doctorat.

Accesul la studii superioare este posibil doar cu diplomă de Bacalaureat, iar finalizarea acestora se face prin obținerea unei diplome universitare recunoscute de stat.

Structura și recunoașterea studiilor superioare sunt reglementate de Ministerul Educației și de Cadrul Național al Calificărilor.

CITEȘTE ȘI: Academicianul Leon Dănăilă a fost decorat pentru întreaga carieră: Medicina nu este o meserie, ci o misiune
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

studii
romania
piata muncii
educatie
x close