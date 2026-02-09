Legea educației stabilește clar diferența dintre studii medii și studii superioare, iar nivelul de studii influențează accesul la locuri de muncă.
Ce înseamnă studii medii și studii superioare în România? Este o întrebare frecvent căutată de români, mai ales în contextul angajării, înscrierii la cursuri de calificare sau completării documentelor oficiale. În România, nivelul de studii este clar definit prin legislația educației, iar diferența dintre studii medii și studii superioare are implicații directe asupra tipurilor de joburi accesibile și nivelului de calificare profesională.
În România, studiile medii reprezintă nivelul de educație obținut după finalizarea învățământului liceal sau a unei școli profesionale, indiferent dacă persoana a promovat sau nu examenul de Bacalaureat.
Mai exact, sunt considerate studii medii:
Bacalaureatul nu este obligatoriu pentru a avea studii medii, ci doar pentru accesul la studii superioare.
Finalizarea a 10 clase nu este suficientă pentru a fi considerată studii medii în sensul oficial utilizat de instituții publice și angajatori.
În România:
Chiar dacă unele anunțuri de angajare menționează „minim 10 clase”, acest lucru nu echivalează juridic cu studii medii, ci reprezintă doar o cerință minimă stabilită de angajator.
Cu studii medii, există numeroase opțiuni de angajare, în special în domenii tehnice, comerciale și operaționale. Exemple de meserii accesibile cu studii medii includ:
Pentru multe dintre aceste meserii, sunt necesare cursuri de calificare sau certificate profesionale, recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări.
Studiile superioare reprezintă nivelul de educație obținut după absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate, cum ar fi:
Accesul la studii superioare este posibil doar cu diplomă de Bacalaureat, iar finalizarea acestora se face prin obținerea unei diplome universitare recunoscute de stat.
Structura și recunoașterea studiilor superioare sunt reglementate de Ministerul Educației și de Cadrul Național al Calificărilor.
CITEȘTE ȘI: Academicianul Leon Dănăilă a fost decorat pentru întreaga carieră: Medicina nu este o meserie, ci o misiune
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci