JO 2026 - Sanie: Eduard Crăciun - Sunt oarecum mulţumit, am reuşit să ajung jos cu două manşe acceptabile

Sportivul român Eduard-Mihai Crăciun, care a încheiat pe ultimul loc primele două manşe ale probei individuale masculine de sanie de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a afirmat, sâmbătă, că este oarecum mulţumit pentru că a reuşit evoluţii acceptabile.

Debutant la Jocurile Olimpice, el conştientizează că va fi dificil să se califice în faza următoare (top 20), dar încă are speranţe.

"Sunt foarte mulţumit de evoluţia mea mai ales ţinând cont de gestionarea emoţiilor, de dificultatea gestionării acestora. Şi chiar dacă nu au fost cei mai buni timpi, eu sunt oarecum mulţumit de mine, pentru că am reuşit să ajung jos cu două manşe acceptabile. De fiecare dată eu dau tot ce am mai bun şi sunt mulţumit. Cu siguranţă va fi dificil să mă calific mai departe, dar sunt speranţe, pentru că aşa este sportul întotdeauna", a menţionat Crăciun.

Sportivul în vârstă de 25 de ani s-a arătat entuziasmat de atmosfera de la Jocurile Olimpice.

"A fost plin de emoţie, e ceva excepţional. Jocurile Olimpice nici nu se simt ca o competiţie, pentru mine cel puţin. Este o defilare. Este ceva la modul: 'Uite, priviţi-ne, suntem cei mai buni în ceea ce facem'. Este incredibil, e total diferit, totul este la superlativ", a precizat Eduard Crăciun.

Sportivul român Eduard-Mihai Crăciun, debutant la Jocurile Olimpice, ocupă ultimul loc, 25, cu timpul de 1 min 49 sec 593/1000, după primele două manşe ale probei individuale masculine de sanie de la JO de iarnă de la Milano-Cortina.

Celălalt român din această probă, Valentin Creţu, s-a clasat pe locul al 13-lea.

Ultimele două manşe vor avea loc duminică, de la ora 18:00, respectiv ora 19:34.