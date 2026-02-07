€ 5.0923
Data publicării: 21:22 07 Feb 2026

Singura țară din lume fără câini vagabonzi e în Europa. Cum au reușit performanța?
Autor: Darius Muresan

stray-dogs---caini-maidanezi_95476400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Olanda este adesea prezentată în ultimele luni ca prima țară din lume în care nu mai există câini vagabonzi pe străzi, un rezultat remarcabil

Procesull nu a apărut peste noapte, ci este consecința unei combinații de legislație strictă, programe eficiente și responsabilitate civică, care au transformat Olanda într-un exemplu pentru alte state confruntate cu problema câinilor fără stăpân.

Conform relatărilor consemnate în materiale ale Zooland, autoritățile olandeze, împreună cu organizațiile de protecție a animalelor și cetățenii, au implementat de ani de zile un cadru de politici pentru a atinge acest obiectiv. În practică, în Olanda un câine găsit pe stradă este considerat automat ca având un proprietar și este preluat și dus într-un adăpost timp de cel puțin două săptămâni, după care poate fi dat spre adopție dacă nu este revendicat, ceea ce reduce dramatic posibilitatea ca un câine să rămână fără casă.

Tendința este sprijinită și de legislația națională care impune microciparea și înregistrarea tuturor câinilor domestici, baze de date funcționale și programe de informare pentru familiile deținătoare de animale. Acest exemplu legal și administrativ a făcut ca problema câinilor străzii să devină aproape inexistentă în Olanda.

În plus, așa cum arată site-uri oficiale ale guvernului olandez, Executivul are în continuare în desfășurare numeroase programe de responsabilitate civică care nu doar că pun restricții, dar au ca obiectiv și cei care doresc să cumpere sau să adopte un câine sau o pisică să cunoască din timp provocările.

