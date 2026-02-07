€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri De ce nu intră Italia în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Explicațiile lui Antonio Tajani
Data publicării: 20:28 07 Feb 2026

De ce nu intră Italia în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Explicațiile lui Antonio Tajani
Autor: Dana Mihai

De ce nu intră Italia în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Explicațiile lui Antonio Tajani De ce nu intră Italia în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Explicațiile lui Antonio Tajani

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump.

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la "Consiliul pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale "insurmontabile", informează sâmbătă AFP.

Acest "Consiliu pentru Pace" a fost iniţial conceput pentru a supraveghea armistiţiul în Gaza şi reconstrucţia enclavei palestiniene, dar s-a transformat într-un organism menit să acţioneze pentru rezolvarea conflictelor la nivel mondial.

Or, Constituţia italiană nu permite ţării să se alăture unei organizaţii conduse de un singur lider.

"Nu putem participa la Consiliul pentru Pace deoarece există o limitare constituţională. Suntem însă dispuşi să discutăm iniţiative de pace şi suntem gata să ne aducem contribuţia în Gaza, inclusiv prin instruirea poliţiei", a declarat Tajani.

El s-a referit la "un obstacol insurmontabil din punct de vedere juridic" după întâlnirea cu vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina.

Citește și: Cutremur în Ungaria: Victor Orban a declarat Ucraina, „dușmanul Ungariei”. Orban uită însă de cererea lui Trump

În urmă cu două săptămâni, prim-ministrul ultraconservator al Italiei, Giorgia Meloni, declarase că, în "configuraţia actuală", acest consiliu "ridică în mod obiectiv probleme, în special de natură constituţională".

Şi alţi aliaţi ai SUA, între care Franţa şi Regatul Unit, şi-au exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la acest "Consiliu pentru Pace". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Antonio Tajani
donald trump
consiliul pentru pace
italia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 4 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 56 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 49 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 54 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 12 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close