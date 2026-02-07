€ 5.0923
Stiri

DCNews Stiri Internațional Jeffrey Epstein plănuia să trăiască 150 de ani. Epstein și-a făcut teste genetice care să-i regenereze corpul
Data actualizării: 16:12 08 Feb 2026 | Data publicării: 20:38 07 Feb 2026

Jeffrey Epstein plănuia să trăiască 150 de ani. Epstein și-a făcut teste genetice care să-i regenereze corpul
Autor: Darius Muresan

jeffrey epstein jeffrey epstein

Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-şi utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care îşi propune să repare organismul prin creşterea de noi ţesuturi şi organe.

Informaţia se regăseşte în unele dintre miile de e-mailuri ale lui Epstein publicate recent şi accesate de CNN și citate de agenția Agerpres.

La câţiva ani după ce Epstein a fost condamnat iniţial pentru acuzaţii legate de prostituţie în 2008, el a plătit pentru teste inovatoare efectuate de un medic la unul dintre cele mai prestigioase spitale din Statele Unite şi a explorat crearea de celule stem, care sunt esenţiale pentru imunitate şi vindecare, a relatat CNN.

Cercetătorul Joseph Thakuria era la acea vreme medic şef la Spitalul General din Massachusetts (MGH) din Boston şi era afiliat unui proiect de studiu al genomului la scară largă la Facultatea de medicină Harvard.

Într-o serie de declaraţii pentru CNN, Thakuria a susţinut că Epstein era înscris în Proiectul Genomului Personal al Universităţii Harvard, o bază de date publică globală masivă cu informaţii genetice de la voluntari, astfel încât oamenii de ştiinţă şi cercetătorii să poată afla mai multe despre trăsături şi gene.

Printre documentele din dosarele lui Epstein publicate de Departamentul de Justiţie se numără o propunere pe care Thakuria i-a trimis-o lui Epstein în februarie 2014, solicitându-i să finanţeze un proiect privat care ar secvenţia genomurile pacienţilor săi pentru a identifica factorii genetici din spatele bolilor lor.

În propunere, cercetătorul oferea totodată opţiuni pentru cercetări genetice specifice pentru Epstein, relatează CNN.

Câteva luni mai târziu, în iunie, Thakuria i-a trimis lui Epstein o factură amplă pentru o serie de proiecte care au inclus o investiţie iniţială de 2.000 de dolari pentru secvenţierea unei părţi din genomul infractorului sexual condamnat.

Devizul includea un cost estimat pentru "studii personalizate de longevitate" care propuneau utilizarea editării genetice. Pe deviz se menţiona faptul că Epstein a furnizat o mostră de salivă.

"Domnul Epstein s-a înscris în Proiectul Genomului Personal, care urma să studieze predispoziţia sa genetică la diverse boli. La un moment dat, a fost emis un cec de 2.000 de dolari pentru a acoperi secvenţierea ADN-ului", a declarat Thakuria într-un comunicat, potrivit CNN.

O parte a propunerii implica editarea celulelor stem ale lui Epstein "pentru a introduce mutaţii în culturi despre care se crede că sporesc longevitatea", folosind tehnologia de editare genetică inovatoare la acea vreme CRISPR, a scris Thakuria.

CNN nu a găsit nicio înregistrare a plăţii lui Epstein pentru aceste servicii, dar e-mailurile dintre Thakuria, Epstein şi asistenţii săi au continuat cel puţin până în 2015.

În aceste e-mailuri, asistenţii au încercat să continue munca iniţială a lui Thakuria. La un moment dat, Epstein s-a supărat pe medic din cauza întârzierilor şi a ameninţat că îl va raporta superiorilor săi dacă rezultatele nu vor apărea rapid.

Epstein s-a sinucis în 2019 în închisoare, în timp ce îşi aştepta procesul pentru acuzaţii federale de trafic sexual. 

jeffrey epstein
