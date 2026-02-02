Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton

Ministrul polonez al justiţiei a primit amendă pentru că a refuzat să acorde prioritate unui pieton în timp ce dădea un interviu la volanul maşinii, cu câteva zile înainte de a prezenta o propunere de înăsprire a reglementărilor împotriva delincvenţei rutiere, relatează AFP.

Potrivit imaginilor înregistrate în timpul unui interviu cu un vlogger local, Waldemar Zurek, care pare distrat, nu i-a acordat prioritate unei trecătoare pe punctul de a traversa o trecere protejată semnalată la sol.

"După ce au analizat elementele adunate prin procedura relativă la o contravenţie, poliţiştii au stabilit că o infracţiune a fost comisă", a anunţat luni poliţia din Cracovia (sud) pe profilul ei de X.

Aceasta a mai precizat că "ministrul Waldemar Zurek a acceptat să renunţe la imunitatea sa şi să achite o amendă forfetară" a cărei sumă nu a fost precizată.

Ministrul riscă o amendă de 1.500 de zloţi (350 de euro)

Ministrul, care ocupă şi funcţia de procuror general, riscă o amendă de 1.500 de zloţi (350 de euro) şi penalizarea cu 15 puncte din cele 20 de pe permis.

"Nu există vaci sfinte. Asta este valabil şi pentru mine", a declarat el pentru agenţia poloneză de ştiri PAP.

Anul trecut, Polonia, o ţară de 37,3 milioane de locuitori, a înregistrat 1.651 de morţi în accidente rutiere, în scădere cu 13% comparativ cu anul precedent.

Această scădere a fost deja de 35% între 2019 şi 2024, ceea ce plasează acum Polonia în media ţărilor UE, conform Agerpres.

