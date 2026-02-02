€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Data publicării: 19:30 02 Feb 2026

Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Autor: Tiberiu Vasile

Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton Harta Polonia. Sursa: Pexels

Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat.

Ministrul polonez al justiţiei a primit amendă pentru că a refuzat să acorde prioritate unui pieton în timp ce dădea un interviu la volanul maşinii, cu câteva zile înainte de a prezenta o propunere de înăsprire a reglementărilor împotriva delincvenţei rutiere, relatează AFP.

Potrivit imaginilor înregistrate în timpul unui interviu cu un vlogger local, Waldemar Zurek, care pare distrat, nu i-a acordat prioritate unei trecătoare pe punctul de a traversa o trecere protejată semnalată la sol.

"După ce au analizat elementele adunate prin procedura relativă la o contravenţie, poliţiştii au stabilit că o infracţiune a fost comisă", a anunţat luni poliţia din Cracovia (sud) pe profilul ei de X.

Aceasta a mai precizat că "ministrul Waldemar Zurek a acceptat să renunţe la imunitatea sa şi să achite o amendă forfetară" a cărei sumă nu a fost precizată.

Ministrul riscă o amendă de 1.500 de zloţi (350 de euro)

Ministrul, care ocupă şi funcţia de procuror general, riscă o amendă de 1.500 de zloţi (350 de euro) şi penalizarea cu 15 puncte din cele 20 de pe permis.

"Nu există vaci sfinte. Asta este valabil şi pentru mine", a declarat el pentru agenţia poloneză de ştiri PAP.

Anul trecut, Polonia, o ţară de 37,3 milioane de locuitori, a înregistrat 1.651 de morţi în accidente rutiere, în scădere cu 13% comparativ cu anul precedent.

Această scădere a fost deja de 35% între 2019 şi 2024, ceea ce plasează acum Polonia în media ţărilor UE, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Germania propune o UE cu două viteze: România nu face parte din țările de top, Polonia da
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
ministrul justitiei
amenda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 51 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 57 minute
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 41 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 22 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 16 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close