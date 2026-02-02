€ 5.0959
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Data publicării: 19:59 02 Feb 2026

Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Autor: Tiberiu Vasile

Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească În imagine, deputatul POT, Răzvan-Mirel Chiriță (stânga), deputata Anamaria Gavrilă (dreapta), președinte POT. Sursa Foto: Facebook Anamaria Gavrilă

Un deputat exclus de Anamaria Gavrilă cere să preia grupul parlamentar POT și să-i schimbe numele în "Uniți pentru România".

Deputata Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu transmis Biroului permanent al Camerei Deputaților, 'legalitatea și temeinicia cererilor de aderare și redenumire a Grupului parlamentar POT' în 'Uniți pentru România', inițiate de deputatul Răzvan Mirel Chiriță, pe care Gavrilă îl consideră exclus din partid.

'În fapt, prin documentele transmise de către deputatul Chiriță către Secretariatul General al Camerei Deputaților se solicită: 1. Modificarea numelui grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) în grupul parlamentar 'Uniți pentru România'. 2. Aderarea la grupul parlamentar 'Uniți pentru România' a următorilor parlamentari: Dumitrița Albu, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclișan, Aurora-Tasica Simu. În drept, având în vedere că prevederile Regulamentului Camerei Deputaților nu consacră instituția redenumirii grupurilor parlamentare, denumirea grupului fiind o consecință directă a rezultatului alegerilor și a listelor electorale, iar nu o opțiune discreționară a membrilor sau a partidului, în absența unui temei regulamentar expres, orice redenumire echivalează cu o reconfigurare nepermisă a unui grup parlamentar, motiv pentru care solicităm respingerea acestei cereri ca neîntemeiată', se arată în memoriul transmis luni de lidera POT.

Deputatul Răzvan Mirel Chiriță a fost exclus din POT

Deputata amintește că, la 10 decembrie 2025, a înaintat Secretariatului General al Camerei Deputaților adresa prin care a comunicat oficial că deputatul Răzvan Mirel Chiriță a fost exclus din POT.

'Având în vedere excluderea sa din partid, ce atrage pierderea calității de lider și membru al grupului, acesta nu putea aproba aderarea unor noi membri la grup și nici nu avea calitatea de a solicita Camerei Deputaților să ia act de aderarea unor noi membri la grup', a argumentat Anamaria Gavrilă.

Documentul a fost transmis Comisiei pentru regulament pentru întocmirea unui punct de vedere.

Noul grup parlamentar 'Uniți pentru România'

Deputatul Răzvan Mirel Chiriță a anunțat, tot luni, în plenul Camerei Deputaților, noul grup parlamentar 'Uniți pentru România', din care fac parte 19 deputați proveniți din Partidul Oamenilor Tineri (POT).

El a spus că este vorba de schimbarea denumirii grupului POT, la care au aderat însă mai mulți deputați afiliați, fiind astfel vorba despre nou grup parlamentar: 'În temeiul prevederilor art. 69 din Constituție, art. 15 alin. (3) pct. 1 și art. 20 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, subsemnatul Răzvan Mirel Chiriță, lider de grup, vă aduc la cunoștință următoarele: Cu majoritate de voturi, membrii grupului parlamentar au decis schimbarea denumirii grupului. Astfel, grupul își va desfășura activitatea sub denumirea 'Uniți pentru România, a afirmat Chiriță.

Potrivit acestuia, au fost depuse și aprobate de majoritatea membrilor grupului parlamentar acordurile de afiliere a următorilor deputați: Albu Dumitrița, Csillag Andrei, Groza Călin, Pîclișan Gheorghe, Simu Aurora Tasica.

Conform site-ului Camerei Deputaților, Răzvan Mirel Chiriță figurează în continuare ca lider al grupului POT, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Răzvan Mirel Chiriță, înlocuit din funcţia de lider al grupului POT cu Anamaria Gavrilă, în ciuda susținerii din interior
 

POT
anamaria gavrila
parlament
