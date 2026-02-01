€ 5.0961
DCNews Stiri Două accidente grave în Turcia: 16 morți, 30 de răniți. Într-un accident a fost implicat un autocar cu turiști
Data actualizării: 00:03 02 Feb 2026 | Data publicării: 18:41 01 Feb 2026

Două accidente grave în Turcia: 16 morți, 30 de răniți. Într-un accident a fost implicat un autocar cu turiști
Autor: Roxana Neagu

autocar turisti foto ilustrativ pexels

16 persoane au murit în Turcia în urma a două accidente rutiere. 30 de persoane sunt rănite.

Şaisprezece persoane şi-au pierdut viaţa şi 30 au fost rănite în două accidente rutiere produse duminică în Turcia, citează Agerpres. 

Un autocar cu turiși a deparat în Antalya

Un autocar cu 34 de persoane la bord a derapat pe o şosea din provincia sudică Antalya, răsturnându-se apoi pe marginea drumului. Nouă persoane au murit, printre care şi şoferul autocarului. Ceilalţi 25 de pasageri au fost răniţi, fiind transportaţi la spitale din apropiere. Şapte dintre ei sunt în stare gravă.

Autocarul se deplasa din vestul ţării spre Antalya, o regiune care găzduieşte numeroşi turişti pe toată durata anului. Accidentul s-a produs duminică dimineaţa, la ora locală 10.20 (0.20 GMT), în condiţii de ceaţă şi pe un carosabil devenit alunecos din cauza ploii, a precizat guvernatorul provinciei.

Al doilea accident, cu șapte decese

Într-un alt accident, petrecut la Burdur, pe autostrada Antalya-Isparta, şapte persoane au murit şi cinci au fost rănite într-o coliziune. 

autocar turisti
turcia
accident
Comentarii

