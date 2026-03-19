Șantaj la Bruxelles? Orban oprește banii pentru Ucraina până vine petrolul din Rusia

Prim-ministrul Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, a reiterat joi că va bloca împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, informează EFE.

"Până nu va fi petrol, nu vor fi nici bani", a afirmat Orban înaintea reuniunii liderilor din statele membre UE de la Bruxelles.

Blocajul durează din ianuarie

Premierul Viktor Orban blochează acest împrumut către Ucraina de la sfârşitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului provenit din Rusia a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei Drujba care traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia.

Premierul ungar a criticat, de asemenea, UE, afirmând că "Bruxelles-ul sprijină Ucraina" în această chestiune şi nu Ungaria.

"Nu aştept nimic de la Bruxelles. Aceasta este un teatru de comedie", a subliniat Orban, o aluzie la încercările de mediere ale UE între Kiev şi Budapesta în această privinţă.

Ucraina afirmă că repararea conductei de petrol va dura, în timp ce Ungaria acuză Kievul că opreşte tranzitul din motive politice, pentru a influenţa actuala campanie a alegerilor legislative care vor fi organizate în Ungaria pe 12 aprilie.

Dependență critică de energia rusească

Orban a subliniat că Ungaria va trebui să rezolve această problemă singură şi că are "instrumentele" necesare, deşi nu a explicat la ce se referă. Ungaria, la fel ca Slovacia, depinde foarte mult de sursele de energie ruseşti.

"Pentru Ungaria este vital să primească petrol", a subliniat Orban, adăugând că gospodăriile şi companiile ungare vor da faliment dacă aprovizionarea cu energie nu se reia.

Prim-ministrul ungar, cel mai apropiat aliat al Moscovei din UE, se confruntă cu alegeri parlamentare şi şi-a concentrat campania electorală pe critici la adresa Ucrainei şi a preşedintelui Zelenski.

Sondajele de opinie indică că partidul condus de Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani, astfel că acest summit ar putea fi ultimul la care participă.

Prim-ministrul Ungariei a adăugat că liderii UE vor discuta despre cum să se protejeze "în faţa crizei petrolului". În acelaşi context, el a subliniat că "Ungaria are armele sale, dar este nevoie şi de o soluţie europeană".

Pe de altă parte, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a apreciat joi, potrivit Reuters, că există alternative pentru a depăşi veto-ul Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, apreciind însă că va fi nevoie de curaj politic din partea liderilor europeni.

"Există alternative, dar să vedem cum va decurge. Va fi nevoie, de asemenea, de puţin caracter politic din partea noastră a tuturor", le-a declarat Kallas jurnaliştilor înaintea reuniunii Consiliului European.

Kallas a mai spus că aprovizionarea cu petrol din Croaţia ar putea fi o soluţie pentru Ungaria, adăugând, în acelaşi timp, că Ungaria nu acţionează "cu bună credinţă" prin rezistenţa sa faţă de acordarea împrumutului deja convenit.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat joi pe premierul ungar să fie loial acordului adoptat în decembrie de statele membre UE pentru acordarea împrumutului Ucrainei.

"Pe 19 decembrie am luat o decizie unanimă. Cele 27 de state membre au dat undă verde căii de urmat împreună. Principiul care guvernează activitatea în UE este cel al loialităţii şi al fiabilităţii şi pornesc de la premisa că toate statele membre ale Uniunii Europene îl respectă", a declarat Merz la sosirea sa la summitul liderilor europeni, potrivit EFE.

Croația oferă soluție pentru aprovizionare

Cu acelaşi prilej, prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a afirmat că ţara sa "poate furniza tot petrolul de care au nevoie Ungaria şi Slovacia" prin conducta sa JANAF ca alternativă la conducta avariată Drujba pentru a ocoli veto-ul premierului Orban asupra împrumutului UE pentru Ucraina.

Prim-ministrul Croaţiei a subliniat că securitatea aprovizionării cu petrol poate fi garantată datorită acestei conducte care transportă ţiţei în aceste două ţări.

"Croaţia poate furniza tot petrolul de care au nevoie Ungaria şi Slovacia", a declarat Plenkovic, precizând că această conductă nu transportă ţiţei provenind din Rusia.

Statele membre UE îşi doresc să respecte acordarea împrumutul de 90.000 de euro convenit în decembrie nu doar de dragul Ucrainei şi pentru a menţine credibilitatea deciziilor Consiliului European, deşi surse comunitare au indicat posibilitatea unui "plan B" şi de a găsi "soluţii creative" dacă blocajul se menţine.