Dosarele FBI despre OZN-uri: Farfurii zburătoare deasupra unei baze aeriene / Nave non-umane în apropierea unor situri militare / video + foto

Pentagonul a publicat vineri o arhivă substanțială de dosare clasificate anterior , vechi de zeci de ani, referitoare la obiecte zburătoare neidentificate, mai cunoscute sub numele de OZN-uri, oferind o privire detaliată asupra observărilor raportate de personal militar, oficiali de informații, astronauți și civili de-a lungul mai multor decenii, scrie WION.

Printre cele mai discutate dosare se numără un raport de informații al Forțelor Aeriene din noiembrie 1948 care examinează relatări recurente despre așa-numitele „farfurii zburătoare” observate în apropierea unor locații militare sensibile din Europa.

Incidentul bazei aeriene Neubiberg

Unul dintre incidentele centrale descrise în dosarele FBI recent publicate se referă la baza aeriană Neubiberg din Germania. Conform raportului, un obiect neidentificat a fost „observat plutind deasupra bazei aeriene Neubiberg timp de aproximativ treizeci de minute”. Oficialii au remarcat că astfel de rapoarte au devenit prea răspândite pentru a fi respinse. Documentul precizează: „Au fost raportate de atât de multe surse și dintr-o varietate de locuri, încât suntem convinși că nu pot fi ignorate.”

Ce a declarat Serviciul de Informații Aeriene al Suediei

Raportul a dezvăluit, de asemenea, că ofițerii americani au consultat Serviciul de Informații Aeriene al Suediei cu privire la acest fenomen. Oficialii suedezi ar fi concluzionat că „aceste fenomene sunt evident rezultatul unei abilități tehnice ridicate, care nu poate fi atribuită niciunei culturi cunoscute în prezent pe Pământ”. Deși raportul nu a aprobat explicațiile extraterestre, a adăugat că anchetatorii erau „înclinați să nu discrediteze în întregime această teorie oarecum spectaculoasă”.

Ancheta lacului suedez a ridicat noi întrebări

Dosarele fac referire și la un caz suedez separat care implică un obiect neidentificat despre care se pare că s-a prăbușit într-un lac. Un expert tehnic suedez a înregistrat cu atenție traiectoria obiectului înainte ca autoritățile de informații să trimită o operațiune navală de salvare la fața locului. Conform memoriului, scafandrii au descoperit ulterior „un crater neexplorat anterior pe fundul lacului”. Anchetatorii au crezut că respectul crater „a fost de fapt produs de o farfurie zburătoare”, deși nu a fost recuperat niciun obiect fizic.

Observări militare în Europa

Un alt raport a detaliat o întâlnire care a implicat Grupul 307 de bombardamente al Forțelor Aeriene SUA în timpul Operațiunii Daggar din septembrie 1948. Trei echipaje de bombardamente care zburau în apropierea coastei de vest a Olandei au observat ceea ce au descris ca o aeronavă în mișcare rapidă la 30.000 de picioare. Obiectul ar fi accelerat brusc, producând fum și dâre de condens. Martorii au concluzionat că poseda „o putere de rezervă extraordinară, mai mare decât viteza normală de croazieră pentru avioanele de tipul 1947”.

Rapoarte anterioare despre „discuri zburătoare” din 1947

Arhiva reia, de asemenea, una dintre cele mai vechi observări militare înregistrate din 8 iulie 1947 la Aerodromul Armatei Muroc din California. Sergentul Ruvol a raportat că a văzut „două discuri zburătoare sau obiecte argintii în formă de farfurie” care se deplasau cu o viteză estimată la 560-640 km/h.

„Sunt sănătos și mintal și aceasta nu a fost o halucinație”, a declarat martorul în raport, care a fost ulterior marcat drept „confirmat de alte surse”.

The UFO Files contain footage of a star-shaped object erratically moving side to side in ways that don't look like a human-made aircraft. pic.twitter.com/bAZ3TibOwU — Pubity (@pubity) May 8, 2026

All 28 UFO Videos declassified by The Pentagon today ????????????????



A full compilation pic.twitter.com/7lzoF7S4vP — Interstellar (@InterstellarUAP) May 8, 2026