Soția unui actor celebru a murit din cauza hantavirusului. Ambii au fost găsiți decedați în casă

Dar hantavirusul nu este ceva nou. În 2025, soția unui celebru actor a murit din această cauză. Legendarul actor hollywoodian Gene Hackman și soția sa Betsy Arakawa au fost găsiți morți în locuința lor din New Mexico. Faimosul actor, recompensat cu două premii Oscar, a fost găsit decedat în casa sa din Santa Fe, New Mexico, alături de soția sa, pianista Betsy Arakawa. Și câinele lor era mort.

Cu câteva zile înainte ca Betsy Arakawa și soțul ei, actorul Gene Hackman, să moară în locuința lor, ea a căutat în mod repetat pe internet informații despre gripă și simptome asemănătoare COVID-19.

După moartea soției sale, Hackman, în vârstă de 95 de ani, a trăit singur în casă timp de aproape o săptămână înainte de a muri pe 18 februarie 2025 din cauza unei boli de inimă și cu Alzheimer ca factor agravant.

Arakawa, în vârstă de 65 de ani, a murit din cauza hantavirusului, care se contractează prin expunerea la excremente de rozătoare și poate provoca simptome asemănătoare gripei înainte de a evolua spre dificultăți de respirație, precum și insuficiență cardiacă și pulmonară.

Cu câteva zile înainte de a muri, Arakawa a căutat pe Google fraze precum „COVID poate provoca amețeli?” și „Gripă și sângerări nazale”.

De asemenea, ea i-a trimis un email maseuzei sale pentru a anula o programare, scriind că soțul ei s-a trezit în acea dimineață cu simptome asemănătoare gripei sau răcelii, dar a fost testat negativ pentru COVID. În aceeași zi, a comandat butelii de oxigen pentru asistență respiratorie.

Unul dintre câinii cuplului, o femelă de kelpie australian pe nume Zinna, a fost găsită moartă într-o cușcă, unde se recupera după o operație la vezica biliară și splină. Un raport de laborator veterinar a stabilit că, probabil, câinele a murit de deshidratare și înfometare.

Imaginile din camera în care a fost găsită Arakawa arătau o măsuță plină de pastile, care s-au dovedit a nu avea legătură cu moartea sa

Gravitatea simptomelor lui Arakawa înainte de moartea sa a rămas neclară. La 11 februarie 2025, de exemplu, imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat-o purtând o mască medicală și vizitând magazine, inclusiv unul cu hrană pentru animale și unul alimentar. A doua zi, pe 12 februarie, ea a sunat la un cabinet medical pentru a programa un consult, deoarece avea simptome de congestie, dar nu s-a prezentat. Autopsia a evidențiat o inflamație a plămânilor.

Medicul legist însărcinat cu cazul a declarat că, deoarece Hackman, care a fost testat negativ pentru hantavirus, suferea de boala Alzheimer în stadiu avansat, nu era clar dacă știa că soția sa murise. Nu exista nicio indicație că ar fi cerut ajutor.

Infecția cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală și prin leziuni ale pielii sau mușcătură de rozătoare.

Conform metodologiei INSP, un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv. Confirmarea se face prin evidențierea anticorpilor specifici sau prin alte metode de laborator.

Ghidul publicat astăzi de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) oferă recomandări pentru specialiștii în sănătate publică care gestionează persoane posibil expuse la hantavirusul Andes de pe nava M/V Hondius, precum și pentru personalul medical și de transport implicat în debarcarea, transferul și îngrijirea pasagerilor și echipajului.

Ce recomandă ECDC pentru pasagerii cu simptome

Pasagerii cu simptome ar trebui să aibă prioritate pentru evaluare medicală și testare la sosire. În funcție de starea lor și de deciziile operaționale, aceștia pot fie să intre în izolare în Tenerife, fie să fie evacuați medical pentru izolare în țara lor de origine.

Dacă testul este pozitiv, măsurile de îngrijire medicală și izolare trebuie continuate. Dacă rezultatul este negativ, măsurile de carantină și monitorizare pot rămâne în vigoare timp de până la șase săptămâni, ca măsură de precauție.

Ce recomandă ECDC pentru pasagerii fără simptome

Pasagerii fără simptome sunt considerați în prezent contacte cu risc ridicat, ca măsură de precauție. Aceștia vor fi repatriați pentru autoizolare în țara lor de origine folosind transport special organizat de statele respective și prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE. Nu vor folosi zboruri comerciale regulate.

Dacă apar simptome, trebuie efectuate testare și evaluare medicală. În momentul debarcării, pasagerii sunt încă considerați contacte cu risc ridicat. Totuși, în ultimele două zile, echipa de sănătate publică aflată la bord a intervievat toți pasagerii. Pe baza acestor informații, nu toți pasagerii vor fi neapărat considerați contacte cu risc ridicat după întoarcerea în țările lor și ar putea avea parte de măsuri de carantină mai puțin stricte.

Ce măsuri de protecție sunt recomandate pentru personalul medical și echipele de intervenție

ECDC recomandă măsuri de protecție împotriva transmiterii prin picături pentru protejarea personalului, inclusiv mănuși, halate, aparate respiratorii (FFP2) și protecție oculară în timpul interacțiunilor medicale.

De asemenea, sunt recomandate măști medicale, ventilație, măsuri de curățare și dezinfecție. Toți pasagerii vor fi rugați să poarte mască medicală.