Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

Până-n ultima clipă, Guvernul Bolojan se joacă, vot cu vot! Nu putem avea un răspuns clar înainte de numărarea ultimului vot.

Unde se mai joacă? Unde se mai fac negocieri? Eventualele trădări se vor vedea de la balconul Camerelor reunite. PSD ar urma să voteze la vedere. AUR nu impune un astfel de vot- și aici pot apărea surprize. Mai e loc de surprize și de la minorități și neafiliați, cei transferați de la POT și SOS. Trebuie să vedem dacă partidele de coloratură pot schimba jocul.

Pe de altă parte, dacă vorbim despre o nouă majoritate parlamentară, în situația în care partidele își respectă angajamentele luate în forurile de conducere - USR și PNL au decis că nu vor mai guverna niciodată cu acest PSD, social democrații au promis că nu vor face coaliție cu AUR - nu este exclusă refacerea coaliției PSD - PNL - USR - UDMR, fără Ilie Bolojan. Asta ar presupune costuri de imagine pentru PNL, în special, dar și pentru PSD. Onestitatea partidelor (când au mințit?) și aritmetica electorală nu ne permit să facem predicții. Poate matematicile superioare să dea un rezultat cert, dar pe ce s-au angajat partidele calculele ies cu... zecimale.

Acum, e greu de spus cine câștigă și cine pierde, dar ne putem lansa în câteva scenarii:

AUR și PSD nu exclud o guvernare împreună

PSD are structuri, primar, AUR are imagine. Ar avea sens o asemenea alăturare dacă nu am fi într-o situație critică. Sau poate tocmai din acest punct de vedere, ar avea sens și din perspectiva mythbusting-ului.

Dacă AUR intră la guvernare, mitul antisistem se prăbușește. Ca și mitul Mesia. Și veniți la guvernare, nu pot sătura 19 milioane de oameni cu trei pești și două pâini.

Procentual, AUR nu are doar ”gura mai mare”, ci și un orizont de așteptare mai înalt, cu 40% față de 25%, de unde rezultă că PSD e partidul mai mic. Din această colaborare, e greu de spus cine va câștiga, dacă va fi demistificat AUR sau dacă PSD-ul va fi pus în umbră.

Pot guverna, dar nu pot fuziona. PSD-ul are structuri puternice - primari, AUR are imagine. Poate nu neapărat să meargă spre o fuziune, pentru că e greu de coordonat, dar o cooperare gen Ciucă - Ciolacu nu poate fi exclusă.

Poate fi văzut și ca un test pe două dimensiuni: AUR devine mainstream, ca Meloni, într-un experiment controlat cu PSD-ul, sau, la nivel european, se testează construirea unei colaborări a ECR cu socialiștii europeni.

Nu este exclusă fuziunea USR - PNL

Fuziunea PNL - USR nu este exclusă integral sau parțial. Atunci, rezultă două formațiuni: USR-ul mainstream și polul reformist, pe structură REPER-Bolojan. Și aici sunt argumente, nu? PNL-ul are primari în orașele mijlocii și mici, USR-ul în orașele mari, au aparat de propagandă, s-ar completa.