Guvernul a intrat în ședință de urgență, înainte de votul pe moțiunea de cenzură din Parlament. Ce OUG s-au dat

După ședința extraordinară de Guvern de luni seară, astăzi, la ora 09:30, premierul Ilie Bolojan a băgat, din nou, Guvernul în ședință.

UPDATE: Agenda ședinței de Guvern de astăzi, 5 mai 2026

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ



PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură.

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021–2027

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate şi autorizate fără taxă.

Știrea inițială

Ședința de Guvern va fi una hibrid și pe ordinea de zi va fi ”OUG inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR, însă este posibil să intre pe agendă și alte proiecte”.

Este de așteptat să intre pe agendă un proiect amânat în urmă cu o zi, din cauza lipsei unui aviz, prin care profesorii ar urma să primească o primă de 1500 de lei.

Imagini de la ședința extraordinară de luni:

Luni, Guvernul a dat o OUG prin care dă primarilor, din Trezoreria statului, nu mai puțin de 10 miliarde de lei, cu dobândă zero!

”Prima astfel de ordonanță creează cadrul legislativ în care Trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR, fie că e vorba de granturi sau de loan-uri. Practic, până în noiembrie 2026, Trezoreria va oferi proiecte cu dobândă zero pentru UAT-uri, astfel încât să suplinească procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plățile nu se fac la timp. Și pentru că mai avem foarte puțin timp până la 31 august, am creat acest procedeu în care să putem suplini plățile și să accelerăm pe ultima sută de metri plățile din PNRR, astfel încât să maximizăm absorbția acestor bani. Este un mecanism creat în premieră și sperăm ca acest mecanism să dea rezultate, astfel încât atât pe componenta de împrumuturi, cât și pe componenta din granturi, acești bani să ajungă în economie și PNRR-ul să aibă o rată de absorbție cât mai mare” a anunțat ministrul Alexandru Nazare la finalul ședinței de Guvern de luni.