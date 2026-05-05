România primește trenuri cu hidrogen din Germania. Când intră în circulație

O companie germană o să livreze primele trenuri pe hidrogen din România. Este una dintre cele mai importante evoluții recente din zona transportului feroviar, într-un proiect care marchează începutul tranziției către mobilitate fără emisii pe rutele regionale neelectrificate. Noile garnituri sunt parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii feroviare.

România primește trenuri cu hidrogen din Germania printr-un contract major

Proiectul vine după ce Siemens Mobility a câștigat licitația organizată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Contractul prevede livrarea a 12 rame electrice cu două vagoane, alimentate cu hidrogen, din gama Mireo Plus H. Este pentru prima dată când astfel de trenuri ajung în România și printre primele implementări de acest tip din Europa de Est.

Tehnologie și specificații

Noile unități sunt gândite pentru transport regional și combină o platformă deja testată cu propulsia pe bază de hidrogen, ceea ce permite operarea fără emisii directe pe liniile care nu sunt electrificate.

Trenurile vor putea atinge o viteză maximă de 120 km/h și vor avea 131 de locuri pe scaune, la care se adaugă spații suplimentare rabatabile. Ele pot fi cuplate între ele, în funcție de fluxul de pasageri.

Sistemele de siguranță includ control automat al trenului și integrarea în sistemul european de management al traficului feroviar, alături de soluții moderne de informare pentru pasageri.

Când intră în circulație

Livrarea face parte dintr-un contract care include și mentenanță completă timp de 15 ani. Întreținerea va fi realizată în România, inclusiv într-un depou dedicat din București, unde vor fi folosite sisteme digitale pentru monitorizarea permanentă a flotei.

Potrivit planului actual, trenurile cu hidrogen din Germania vor intra în circulație în România în 2029.

Impactul introducerii trenurilor cu hidrogen

Înlocuirea treptată a trenurilor diesel cu aceste unități pe hidrogen ar urma să reducă emisiile de carbon și nivelul de zgomot pe rutele regionale. Miza proiectului este atât ecologică, cât și operațională, vizând modernizarea transportului feroviar și alinierea la standardele europene de sustenabilitate, conform Interesting Engineering.

CITEȘTE ȘI: Prețul călătoriei cu metroul în Europa. Cum se compară cu noile prețuri din România

