Şapte cazuri de hantavirus, identificate de OMS pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions. Unde ar putea fi debarcați pasagerii

Echipele medicale au acţionat luni pentru evacuarea a două persoane ce prezentau simptome de hantavirus, un virus mortal, în urma unui presupus focar de infecţie pe un vas de croazieră de lux ancorat în largul vestului Africii, care transporta în principal pasageri britanici, americani şi spanioli, au transmis autorităţile, notează Reuters.

Aproape 150 de persoane se aflau în continuare blocate pe navă după ce trei persoane - un cuplu olandez şi un cetăţean german - au murit, iar altele s-au îmbolnăvit, inclusiv un britanic care a părăsit nava şi era tratat în Africa de Sud, au precizat autorităţile.

7 cazuri de hantavirus identificate de OMS

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat într-un comunicat că a identificat şapte cazuri de hantavirus la bordul vasului de croazieră de lux, dintre care două cazuri confirmate în laborator şi cinci suspecte.

Institutul Naţional pentru Sănătate Publică şi Mediu din Ţările de Jos (RIVM), care oferă asistenţă în cazul acestui focar, a declarat că prezenţa hantavirusului a fost confirmată la unul dintre pacienţii care prezentau simptome. O sursă informată în legătură la această chestiune a declarat că şi femeia olandeză care a decedat a fost testată pozitiv pentru acest virus.

Nu este clar dacă și restul oamenilor cu simptome au hantavirus

RIVM a declarat că încă nu este clar dacă şi restul persoanelor cu simptome prezintă virusul sau dacă celelalte decese au fost, de asemenea, cauzate de virus.

Hantavirusul, care poate provoca boli respiratorii fatale, se poate transmite atunci când particule provenite din excrementele sau urina rozătoarelor ajung în aer. Acesta nu se transmite cu uşurinţă de la om la om.

Nu există un tratament specific pentru infecţia cu hantavirus. Pacienţii pot necesita internare la terapie intensivă şi asistenţă respiratorie, cum ar fi un ventilator.

Risc scăzut pentru publicul larg de a se infecta cu hantavirus

OMS a declarat că riscul pentru publicul larg era scăzut şi că nu era nevoie de panică sau de restricţii de călătorie. Totuşi, autorităţile din statul insular Capul Verde au declarat că nu au permis acostarea vasului MV Hondius, sub pavilion olandez, ca măsură de precauţie.

"Nu suntem doar titluri de ziar - suntem persoane cu familii, cu vieţi, cu oameni care ne aşteaptă acasă", a declarat înlăcrimat Jake Rosmarin, blogger de turism din Statele Unite, într-o postare filmată luni pe vas şi postată pe Instagram. "Există multă incertitudine şi asta este partea cea mai grea", a adăugat el.

Croaziera în carantină preventivă

Un purtător de cuvânt al operatorului navei, cu sediul în Olanda, Oceanwide Expeditions, a declarat că, din precauţie, toţi pasagerii au primit instrucţiuni să rămână în cabinele lor pentru a preveni orice potenţială răspândire a virusului. Cu toate că transmiterea de la om la om este rară, perioada de incubaţie poate fi de câteva săptămâni, fapt care ar însemna că că unele persoane ar putea să nu prezinte încă simptome.

Oceanwide Expeditions încerca să organizeze repatrierea a doi membri ai echipajului cu simptome ale bolii - unul britanic şi unul olandez - împreună cu trupul cetăţeanului german şi al unui "oaspete strâns asociat cu decedatul" care nu prezintă simptome.

Posibile controale sanitare și debarcare în Insulele Canare, dar fără aprobare oficială

Compania a afirmat că analizează posibilitatea ca pasagerii să fie supuşi unor controale sanitare şi debarcaţi pe insulele Las Palmas şi Tenerife. Autorităţile spaniole au afirmat, însă, că nu au primit încă o solicitare pentru acostarea vasului şi debarcarea pasagerilor.

Ministerul Afacerilor Externe al Ţărilor de Jos, despre care Oceanwide Expeditions a spus că va fi cel care va face această cerere, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

MV Hondius a părăsit Ushuaia, în sudul Argentinei, în martie, potrvit documentelor companiei, într-o călătorie promovată, ca fiind o expediţie în natură în Antarctica, cu preţuri pentru o cabină cuprinse între 14.000 şi 22.000 de euro.

Vasul a trecut pe lângă Antarctica continentală, Insulele Falkland, Georgia de Sud, Insula Nightingale, Tristan da Cunha, Sfânta Elena şi Ascension, înainte de a ajunge în largul statului Capul Verde, pe 3 mai.

Ministerul Sănătăţii din Africa de Sud a confirmat că două dintre morți erau cetăţeni olandezi: un bărbat de 70 de ani, care a murit pe Insula Sfânta Elena la 11 aprilie, şi soţia sa, în vârstă de 69 de ani, care a murit în Africa de Sud după ce a leşinat pe Aeroportul Internaţional O.R. Tambo.

Bărbatul britanic, care era tratat într-o clinică privată din Johannesburg, s-a îmbolnăvit pe 27 aprilie, în timp ce victima germană de pe vas a murit pe 2 mai, a declarat Oceanwide Expeditions.

Cum se manifestă hantavirusul

De obicei, hantavirusul se manifestă prin simptome asemănătoare gripei, respectiv oboseala şi febra, la una până la opt săptămâni după expunere. Un purtător de cuvânt al RIVM a zis că sursa focarului nu este clară. "Ne-am putea imagina, de exemplu, că şobolanii de la bordul navei au transmis virusul. Dar o altă posibilitate este ca, în timpul unei escale, undeva în America de Sud, oamenii să fi fost infectaţi, de exemplu prin şoareci, şi să se fi îmbolnăvit în acest fel", a spus el.

Daniel Bausch, profesor asociat la Institutul Universitar din Geneva, Elveţia, a afirmat că există unele dovezi ale transmiterii de la om la om în cazul virusului Andes, o specie de hantavirus care se află în Argentina şi Chile. "Deci este semnificativ faptul că această navă de croazieră şi-a început călătoria în Argentina. Vestea bună este că... aceasta nu va fi o epidemie de amploare", a spus el, potrivit Agerpres.