Marco Rubio, DJ la nuntă. Imagini virale cu șeful diplomației americane - VIDEO
Data actualizării: 11:58 05 Mai 2026 | Data publicării: 11:56 05 Mai 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu Marco Rubio DJ la o nuntă Marco Rubio pare să-și fi găsit un al doilea loc de muncă - ca DJ la nunți. Foto: captură video X

Marco Rubio, șeful diplomației americane, a fost surprins în postura de DJ la o nuntă.

Secretarul de stat american Marco Rubio pare să-și fi găsit un al doilea loc de muncă - ca DJ la nunți. În mediul online au devenit virale niște imagini cu el filmate la un astfel de eveniment.

VEZI ȘI: Macron a făcut spectacol în Armenia. A cântat "La Boheme", acompaniat de preşedintele şi prim-ministrul armean / Video

Dan Scavino, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a scris sâmbătă seara pe X: „Acum câteva minute, în spatele scenei — Și nunțile marelui nostru secretar de stat, Marco Rubio, DJ! Iată-l în acțiune în această seară la o nuntă de familie... Haideeeee!!!”.

În videoclipul postat de Scavino, Rubio ține o cască la o ureche în timp ce stă deasupra unui laptop și a unei console audio. La un moment dat, se apleacă pentru a a-i cere sfaturi DJ-ului angajat. Invitații la nuntă aclamă și dansează pe melodia Shiver de John Summit și Hayla, scrie The Times.

Într-un alt videoclip, Rubio, purtând un costum închis la culoare și o cravată albastră, arată cu degetul și mișcă din cap piesa Feel So Close a lui Calvin Harris.

Pe lângă atribuțiile sale de secretar de stat, Rubio a deținut multe roluri în a doua administrație Trump. În februarie anul trecut, președintele Trump l-a numit administrator interimar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, rol pe care l-a deținut până în august. La începutul administrației Trump, Rubio a fost numit șef al Administrației Arhivelor și Înregistrărilor Naționale, titlu pe care l-a păstrat până în februarie anul acesta.

În luna mai a anului trecut, Trump l-a desemnat și pe Rubio consilier interimar pentru securitate națională, preluând locul lui Michael Waltz. 

După incursiunea sa în cariera de DJ, Rubio va trebui să revină la rolul său de diplomat săptămâna aceasta. Se așteaptă ca Rubio să zboare în Italia pentru a se întâlni cu Papa - prima vizită în SUA de la conflictul dintre Trump și pontif.

Reamintim că președintele SUA a declarat luna trecută că „nu este un fan al Papei Leon” și l-a acuzat că „se joacă cu o țară care dorește o armă nucleară”. Trump a postat, de asemenea, o imagine generată de Inteligență Artificială cu el într-o robă roșie și albă, care seamănă cu reprezentări ale lui Iisus Hristos

