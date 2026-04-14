Donald Trump a vorbit despre postarea controversată cu Iisus

Donald Trump a oferit explicații după ce a șters o imagine generată de inteligență artificială, postată pe platforma Truth Social, în care apărea într-o ipostază asemănătoare cu Iisus Hristos, scena stârnind reacții puternice în rândul comunității creștine din SUA.
Duminică seara, pe 12 aprilie, Donald Trump a publicat pe Truth Social o imagine generată de AI în care era înfățișat purtând un șal alb și roșu, cu mâinile luminate de o strălucire divină, în timp ce părea că vindecă un pacient într-un spital.
În fundal se afla steagul Statelor Unite, iar lângă el apăreau un soldat și o asistentă medicală care îl priveau cu admirație.
Postarea a fost ștearsă luni dimineață, după ce a generat reacții negative în rândul unor credincioși și lideri religioși.
În timp ce ridica o comandă de la McDonald’s, în fața Biroului Oval, Trump a fost întrebat de jurnaliști despre imagine.
„Nu era o reprezentare. Am postat-o și am crezut că eram eu în rolul unui doctor”, a spus el.
El a susținut că imaginea avea legătură cu activități umanitare: „Și avea legătură cu Crucea Roșie, în calitate de voluntar al Crucii Roșii, organizație pe care o susținem, iar doar știrile false ar putea inventa așa ceva.”
Trump a adăugat: „Se presupune că sunt eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească, și chiar îi ajut să se însănătoșească.”
Congresmena republicană Marjorie Taylor Greene, fost aliat al lui Trump, a catalogat imaginea drept „mai mult decât o blasfemie” și a afirmat că „este un spirit al Antihristului”.
Controversa apare pe fondul unor tensiuni recente dintre Trump și liderii religioși, inclusiv după criticile aduse de Papa Leo privind politica externă a SUA.
Papa Leo a declarat că nu se teme de administrația Trump și că își va continua misiunea de a transmite mesajul Bisericii.
„Nu vreau să intru într-o dezbatere cu [Trump]”, a spus Papa Leo, adăugând că „prea mulți oameni suferă în lumea de astăzi”.
În replică, Trump a scris pe Truth Social: „Papa Leo este slab în materie de criminalitate și dezastruos în politica externă.”
Episcopul Robert Barron, membru al Comisiei pentru Libertatea Religioasă din administrația Trump, a criticat dur situația și a sugerat că președintele „îi datorează Papei scuze”.
El a subliniat că astfel de declarații „nu contribuie la un dialog constructiv” și a îndemnat la discuții directe între oficialii americani catolici și reprezentanții Vaticanului.
Cazul readuce în prim-plan tensiunile dintre discursul politic, rețelele sociale și sensibilitățile religioase, într-un context electoral și diplomatic deja tensionat în Statele Unite.
de Anca Murgoci
