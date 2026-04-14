DCNews Stiri Donald Trump a vorbit despre postarea controversată cu Iisus
Data actualizării: 13:50 14 Apr 2026 | Data publicării: 13:14 14 Apr 2026

Donald Trump a vorbit despre postarea controversată cu Iisus
Autor: Alexandra Curtache

Președintele american Donald Trump Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a oferit explicații după ce a șters o imagine generată de inteligență artificială, postată pe platforma Truth Social, în care apărea într-o ipostază asemănătoare cu Iisus Hristos, scena stârnind reacții puternice în rândul comunității creștine din SUA.

Duminică seara, pe 12 aprilie, Donald Trump a publicat pe Truth Social o imagine generată de AI în care era înfățișat purtând un șal alb și roșu, cu mâinile luminate de o strălucire divină, în timp ce părea că vindecă un pacient într-un spital.

În fundal se afla steagul Statelor Unite, iar lângă el apăreau un soldat și o asistentă medicală care îl priveau cu admirație.

Postarea a fost ștearsă luni dimineață, după ce a generat reacții negative în rândul unor credincioși și lideri religioși.

Explicația lui Trump: „Era un doctor, nu Fiul lui Dumnezeu”

În timp ce ridica o comandă de la McDonald’s, în fața Biroului Oval, Trump a fost întrebat de jurnaliști despre imagine.

„Nu era o reprezentare. Am postat-o și am crezut că eram eu în rolul unui doctor”, a spus el.

El a susținut că imaginea avea legătură cu activități umanitare: „Și avea legătură cu Crucea Roșie, în calitate de voluntar al Crucii Roșii, organizație pe care o susținem, iar doar știrile false ar putea inventa așa ceva.”

Trump a adăugat: „Se presupune că sunt eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească, și chiar îi ajut să se însănătoșească.”

Reacții puternice din partea liderilor politici și religioși

Congresmena republicană Marjorie Taylor Greene, fost aliat al lui Trump, a catalogat imaginea drept „mai mult decât o blasfemie” și a afirmat că „este un spirit al Antihristului”.

Controversa apare pe fondul unor tensiuni recente dintre Trump și liderii religioși, inclusiv după criticile aduse de Papa Leo privind politica externă a SUA.

Papa Leo a declarat că nu se teme de administrația Trump și că își va continua misiunea de a transmite mesajul Bisericii.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere cu [Trump]”, a spus Papa Leo, adăugând că „prea mulți oameni suferă în lumea de astăzi”.

În replică, Trump a scris pe Truth Social: „Papa Leo este slab în materie de criminalitate și dezastruos în politica externă.”

Reacția din interiorul Bisericii Catolice

Episcopul Robert Barron, membru al Comisiei pentru Libertatea Religioasă din administrația Trump, a criticat dur situația și a sugerat că președintele „îi datorează Papei scuze”.

El a subliniat că astfel de declarații „nu contribuie la un dialog constructiv” și a îndemnat la discuții directe între oficialii americani catolici și reprezentanții Vaticanului.

Cazul readuce în prim-plan tensiunile dintre discursul politic, rețelele sociale și sensibilitățile religioase, într-un context electoral și diplomatic deja tensionat în Statele Unite.

donald trump
iisus ai
iisus hristos
