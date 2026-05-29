Acordul UE - Mercosur. Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (ECR) dezvăluie ce a găsit în Brazilia: Mi-ar fi frică să-i dau copilului meu așa ceva / video

Europarlamentarul ECR, Georgiana Teodorescu, a vorbit despre acordul Mercosur și a explicat că Brazilia are o producție agricolă foarte mare și competitivă, bazată pe utilizarea organismelor modificate genetic și a pesticidelor.

„Referitor la Mercosur, sunt îngrijorat de ceea ce s-a discutat și tot apare în spațiul public că primim carne infectată din Argentina și Brazilia, că legumele și fructele care vin de acolo au cantități nepermise de substanțe chimice. Despre ce e vorba cu adevărat?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am avut ocazia să merg într-o vizită de lucru a Parlamentului European în Brazilia. Deci vă spun din experiența mea personală. Nu știu să vă spun de Argentina, Uruguay sau Paraguay pentru că nu am fost acolo, dar vă spun de Brazilia.

Brazilia este o țară uriașă, cât Uniunea Europeană. Are o producție agricolă uriașă și cresc foarte multe animale. Ei exportă orice pentru că le permite clima să producă și culturi pe care le avem și noi în Europa, deci din start reprezintă un competitor pentru piața europeană.

Având cantități uriașe pe care le produc, sigur că și prețurile sunt mai mici, dar nu doar de asta sunt mai mici. Sunt mai mici și pentru că ei practică și folosesc aceste organisme modificate genetic (GMOs), care în legislația europeană sunt interzise, dar în Brazilia se folosesc”, a spus Georgiana Teodorescu.

„Asta înseamnă organism modificat genetic”

Georgiana Teodorescu a explicat că Brazilia are o producție agricolă uriașă datorită utilizării organismelor modificate genetic. Potrivit acesteia, restricțiile europene au la bază studii privind impactul asupra sănătății, iar acordul Mercosur prevede ca exporturile către UE să respecte aceleași standarde pe care le respectă producția europeană.

„Altfel spus, pe planta de porumb pe care în România cresc 3-4 știuleți, în Brazilia cresc 20 pe o plantă. Asta înseamnă organism modificat genetic, deci producție masivă. Folosesc cantități uriașe de pesticide, de 10 ori mai mari decât ce folosim noi în Uniunea Europeană, precum și substanțe care sunt interzise de mult în Europa - substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor.

Dacă le-au interzis ai noștri, mă gândesc că nu le-au interzis degeaba. Există niște documente, niște studii făcute, totul e pe bază de medicină, sănătate, impactul asupra sănătății omului, de aia s-au interzis. La ei sunt permise.

Teoretic, acordul Mercosur zice că ei trebuie să ne trimită nouă marfă pe aceleași condiții și standarde precum avem noi în Europa. Asta înseamnă fără pesticide periculoase, fără organisme modificate genetic, să fie identic cu ce producem noi”, a spus Georgiana Teodorescu.

Ce a aflat în urma vizitei la ferma din Brazilia

Europarlamentarul ECR a povestit că a mers într-o vizită la o fermă din Brazilia, unde a aflat că o parte din terenurile agricole din Brazilia care au fost ani la rând tratate cu pesticide și exploatate după standarde interne vor fi folosite pentru producție destinată exportului în Uniunea Europeană.

„Am fost la fermă mare, cu sute de mii de hectare. La ei sunt ferme de sute de mii de hectare în care cresc și animale și au și culturi agricole.

Am întrebat: „Bun, aici ați cultivat porumb, grâu... După ce intră Mercosur în vigoare, de unde veți exporta grâu către Europa?”

Îmi zice: „O să creăm niște ferme speciale în interiorul fermei noastre, o să alocăm câteva hectare pentru producție europeană și o să păstrăm și hectare pentru producție internă, pentru Brazilia.”

Zic: „Deci veți aloca niște hectare, dar acele hectare au fost folosite până acum?”

„Sigur că da! Am cultivat.”

Zic: „Și ați cultivat conform condițiilor pentru țara voastră?”

„Sigur că da!”

Zic: „Bun, și cu pânza freatică ce facem?”

Au zis: „O să fie bine, stați liniștiți!”

Adică de mâine nu mai dăm cu pesticide acolo, dar terenul ăla oricum e infestat după ani de zile de exploatare necorespunzătoare. Pentru ei e corespunzător, pentru noi nu. Asta e prima problemă.

În al doilea rând, toate animalele lor - vita, porcul, puiul - pe care le exportă către Uniunea Europeană, sunt hrănite cu porumb brazilian. Nu s-au făcut încă studii de lungă durată, studii medicale, ca să știm ce impact are asupra sănătății omului folosirea îndelungată a unor astfel de produse, dar dacă acel porc mănâncă porumb cu multe pesticide și cu organisme modificate genetic - o fi sănătos, nu o fi sănătos, nu știu - dar mi-ar fi frică să-i dau copilului meu carne din aia. Ei folosesc la animale cantități foarte mari de antibiotice care la noi sunt interzise. La ei e cu totul altfel”, a spus Georgiana Teodorescu la DC News.

Articolul este finanțat (plătit) de Grupul ECR din Parlamentul European.