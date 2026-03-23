Acordul UE-Mercosur intră provizoriu în vigoare de la 1 mai

Acordul de comerţ liber între Uniunea Europeană şi Mercosur se va aplica cu titlu provizoriu începând de la 1 mai, a anunţat luni Comisia Europeană, transmit AFP şi Reuters.

În luna ianuarie, Parlamentul European a sesizat justiţia pentru a verifica legalitatea acestui tratat comercial. Însă în aşteptarea unei decizii a Curţii de Justiţie a UE (CJUE), executivul european a optat pentru o aplicare temporară a acordului, criticat de sectorul agricol din Franţa.

Elementele-cheie ale acordului se vor aplica de la 1 mai

Elementele-cheie ale acordului se vor aplica de la 1 mai între cele 27 de state membre ale UE şi ţările din Mercosur care şi-au încheiat procedurile de ratificare până la 31 martie.

Argentina, Brazilia şi Uruguay au făcut deja asta. Paraguay a ratificat recent acordul şi este de aşteptat să trimită o notificare în curând, a menţionat Comisia într-un comunicat.

Paraguay a ratificat marţi acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, devenind ultima ţară semnatară din blocul sud-american.

Acordul Mercosur-UE creează o piaţă cu circa 700 de milioane de consumatori şi care reprezintă 30% din PIB-ul mondial. El va permite UE să exporte mai multe automobile, maşini-unelte, vinuri şi băuturi spirtoase în America de Sud, facilitând în acelaşi timp importurile de carne de vită, carne de pasăre, zahăr, orez, miere şi soia. Pentru criticii săi, însă, acordul va perturba agricultura europeană prin avalanşa de produse mai ieftine şi nu neapărat conforme cu normele de mediu ale UE, din cauza controalelor insuficiente.

În luna februarie, Parlamentul European s-au pronunţat pentru măsuri suplimentare de protecţie pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerţului cu ţările Mercosur.

Măsurile de protecție stabilite de UE

Noul regulament stabileşte modul în care UE ar putea suspenda temporar preferinţele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din ţările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), în cazul în care o creştere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.

În temeiul noilor norme, Comisia Europeană va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecţie atunci când importurile de produse agricole sensibile (precum carnea de pasăre, carne de vită, ouă, citrice şi zahăr) cresc cu 5% în medie pe o perioadă de trei ani (sub nivelul de 10% pe an propus de Comisie) şi dacă, în acelaşi timp, preţurile de import sunt cu 5% mai mici decât preţul intern respectiv.

O anchetă poate fi, de asemenea, solicitată de un stat membru sau de o persoană fizică sau juridică care reprezintă industria sau de o asociaţie care acţionează în numele industriei, în cazul unei ameninţări de prejudiciu grav pentru industria în cauză. Cel puţin o dată la şase luni, Comisia Europeană va trebui să prezinte Parlamentului European un raport de evaluare a impactului importurilor de produse sensibile.

Clauzele de salvgardare bilaterale trebuie să facă parte atât din Acordul de parteneriat UE-Mercosur, cât şi din Acordul comercial provizoriu UE-Mercosur. Aceste două acorduri nu au fost deocamdată ratificate de Parlamentul European. Acesta a solicitat avizul Curţii Europene de Justiţie (CJUE) cu privire la compatibilitatea acordurilor cu tratatele UE. Între timp, Parlamentul European nu poate ratifica acordurile, dar Comisia Europeană a optat deja pentru aplicarea provizorie a acordului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Georgiana Teodorescu: Țările Mercosur au finalizat procedurile. Capcana este completă

