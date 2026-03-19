Georgiana Teodorescu: Țările Mercosur au finalizat procedurile. Capcana este completă

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu avertizează că a fost declanșat un mecanism juridic periculos, care permite Consiliului să ignore opoziția fermierilor și decizia Parlamentului European de a trimite acordul comercial la Curtea Europeană de Justiție.



„Capcana este acum completă. Odată cu votul din Paraguay, statele Mercosur și-au făcut partea. Acum, Comisia și Consiliul se pregătesc să activeze 'clauza de aplicare provizorie', după cum Ursula von der Leyen a anunțat pe 27 februarie. Un artificiu, gândit de Comisie și pus în aplicare cu complicitatea Consiliului, care permite tratatului să intre în vigoare înainte ca noi, reprezentanții aleși ai cetățenilor, să avem un cuvânt final de spus”, a declarat Georgiana Teodorescu.



Dezbaterea, o simplă formalitate post-factum

Europarlamentarul atrage atenția asupra modului în care Decizia (UE) 2026/183 a Consiliului facilitează acest parcurs: conform Articolului 218(5) TFEU, Consiliul poate decide aplicarea tratatului fără a aștepta aprobarea Parlamentului European (prevăzută la paragraful 6). Acest lucru se întâmplă datorită faptului că acest paragraf 5 cuplează semnarea acordului de către Consiliu de implementarea sa provizorie. Acest lucru transformă dezbaterea democratică într-o simplă formalitate post-factum.



În plus, modificarea taxelor vamale sub Articolul 31 TFEU îi permite Consiliului să acționeze singur, la propunerea Comisiei, fără a parcurge procedura legislativă ordinară. Astfel, tarifele preferențiale pentru produsele sud-americane pot intra în vigoare fără un vot direct al Parlamentului pe aceste taxe.



Protecție pe hârtie, risc în buzunare



Cel mai alarmant aspect rămâne finanțarea măsurilor de protecție pentru piața internă, consideră Georgiana Teodorescu.

“Deși se promit măsuri de salvgardare, nu există un buget suplimentar clar alocat. Există riscul iminent ca fondurile necesare să fie extrase din Rezerva de Criză Agricolă – banii destinați dezastrelor naturale din Europa – pentru a compensa pierderile provocate de concurența neloială a Mercosur”, a explicat Georgiana Teodorescu. Europarlamentarul AUR a atras atenția asupra acestui fapt încă din luna ianuarie, depunând în plenul Parlamentului European mai multe amendamente prin care a cerut Comisiei să nu foloseasca instrumentele Politicii Agricole Comune pentru despagubiri Mercosur.



În timp ce fermierii români sunt constrânși de reglementări stricte de mediu, acordul deschide piața pentru produse care nu respectă aceleași standarde, fără un mecanism de ajustare la frontieră eficient.



„Nu putem accepta ca fermierii noștri să plătească nota de plată pentru acest acord. Este revoltător ca banii din 'buzunarele de criză' ale agricultorilor să fie folosiți pentru a petici un tratat care îi va ruina pe fermieri și ne-ar putea îmbolnăvi pe noi toți”, a adăugat europarlamentara. Georgiana Teodorescu a invocat Rapoartele DG SANTE, din februarie și martie, care au confirmat că peste 80 de tone de carne de vită din Brazilia, contaminată cu hormoni de creștere interziși, au reușit să pătrundă pe piața europeană.

„Dacă sistemele de control eșuează chiar și acum, când importurile sunt limitate, ce se va întâmpla când vom elimina barierele? Nu putem accepta un acord care aduce pe mesele românilor carne tratată cu substanțe cancerigene, în timp ce fermierii noștri sunt îngropați în birocrație și standarde stricte. Solicităm suspendarea oricărei aplicări provizorii până când siguranța alimentară poate fi garantată 100%,” a conchis Georgiana Teodorescu..