Kelemen Hunor insistă pe refacerea coaliției cu PSD, PNL și USR. Ce spune de discuțiile cu Nicușor Dan

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre discuţiile de joi de la Cotroceni că au fost unele informale şi a reafirmat că prima opţiune a UDMR este refacerea coaliţiei de guvernare, citat de Agerpres.

"Eu i-am spus domnului preşedinte care sunt soluţiile din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere. Nu sunt soluţii miraculoase. Deci, ceea ce am spus şi public în aceste zile am spus şi domnului preşedinte. Sigur, este o primă discuţie informală cu toţi liderii din fosta coaliţie. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern. (...) Care va fi soluţia, nu ştiu. Prima opţiune pentru noi este refacerea coaliţiei. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, şi de PNL şi de PSD şi de noi şi de cei de la USR. Şi probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură", a declarat Kelemen Hunor, potrivit stirileprotv.ro.

Soluția unui guvern minoritar

El a atras atenţia că există "câteva probleme uriaşe", între care PNRR, OECD şi "deficitul bugetar care trebuie ţinut sub control".

"Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă şi o Românie în derivă şi acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate.

Potrivit liderului UDMR, "se poate găsi şi o altă variantă - un guvern minoritar cu o susţinere foarte fermă şi foarte transparentă şi pe un angajament minimal, cel puţin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pe 2027". În opinia sa, un guvern minoritar "va avea o viaţă scurtă".

"Vrând-nevrând trecem printr-o perioadă cu multe turbulenţe politice şi orice guvern va fi sub presiune permanentă. Nu ştiu dacă va rezista până în 2028, dar aici sigur, dacă nu reuşim să găsim o soluţie pe termen lung, trebuie să mergi în etape, dar trebuie să rezolvi problemele pentru care te-ai angajat, că e vorba de fiecare om, de fiecare cetăţean, e vorba de bani, e vorba de credibilitate", a explicat el.

Întrebat dacă ar face parte dintr-un guvern minoritar, Kelemen Hunor a răspuns: "Acum depinde despre ce guvern minoritar vorbim, că sunt mai multe variante. (...) PNL, USR UDMR acum suntem în aceeaşi barcă - guvern interimar. Dar dacă se poate găsi o înţelegere şi o susţinere, da, se poate gândi să mergem în acest an şi să închidem toate aceste proiecte care sunt în derulare. Dar sigur că ar fi o provocare pe termen lung dacă ar rezista, nu că nu ne-am înţelege, nu e vorba de aşa ceva".

Refacerea coaliției, cea mai bună variantă, potrivit lui Kelemen Hunor

El a insistat că refacerea coaliţiei ar fi cea mai bună variantă: "Eu cred că toată lumea e de acord că prima variantă ar fi să refacem coaliţia destrămată. Asta ar fi prima variantă, dar sunt multe chestiuni care trebuie rezolvate".

În opinia liderului UDMR, "Ilie Bolojan nu va ceda", iar premierul trebuie să fie un om acceptat de toate partidele şi care "să ştie meserie".

"Mai departe se poate sigur, şi asta era propunerea mea, un om pe care îl acceptă şi Ilie Bolojan şi nu se simte PNL umilit, poate să rămână în picioare, un om pe care poate să-l accepte şi Grindeanu şi PSD şi ceilalţi. (...) Dar trebuie găsit acel om. Un om care ştie să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate în 2026. (...) Un om care ştie meserie. (...) N-am avut nicio discuţie, nume, prenume. (...) Cred că în a doua parte a săptămânii viitoare poate că putem să ne apropiem să dăm nişte estimări dacă vom reuşi sau nu să refacem coaliţia. (...) Cred că toată lumea e conştientă că nu putem pierde timpul", a transmis Kelemen Hunor.