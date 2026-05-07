DCNews Stiri Ilie Bolojan, discuție la Cotroceni cu Nicușor Dan. Update: Întâlnirea s-a încheiat
Data publicării: 07 Mai 2026

Ilie Bolojan, discuție la Cotroceni cu Nicușor Dan. Update: Întâlnirea s-a încheiat
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan nicusor dan Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Potrivit mai multor surse politice, premierul demis Ilie Bolojan a ajuns la Palatul Cotroceni, unde discută cu Nicușor Dan.

Update: 

Discuția dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-a încheiat.

Update: 

Ilie Bolojan a mers singur la Palatul Cotroceni. Cel mai probabil discuția e axată pe poziția PNL în perioada următoare.

Știrea inițială:

Ilie Bolojan ar fi ajuns la Palatul Cotroceni, joi, 7 mai 2026, după ora 18:00, potrivit mai multor surse politice.

Dialogul dintre cei doi are loc pe fondul trecerii moțiunii de cenzură PSD și AUR, marți, și demiterii Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Anterior, Nicușor Dan a avut discuții și cu alți lideri politici, primul dintre aceștia fiind liderul USR, Dominic Fritz.

Știre în curs de actualizare...

