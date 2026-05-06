€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Stiri China vrea o linie ferată subacvatică de mare viteză: Trenurile vor merge cu 250 km/h pe sub mare
Data publicării: 12:42 06 Mai 2026

China vrea o linie ferată subacvatică de mare viteză: Trenurile vor merge cu 250 km/h pe sub mare
Autor: Tiberiu Vasile

China vrea o linie ferată subacvatică de mare viteză: Trenurile vor merge cu 250 km/h pe sub mare foto: Freepik *imagine cu rol ilustrativ

China pregătește un proiect ambițios de infrastructură, o linie ferată subacvatică de mare viteză printr-un tunel sub Marea Bohai.

China pregătește un proiect de infrastructură de amploare, o linie ferată subacvatică de mare viteză, care ar urma să lege două regiuni importante ale țării printr-un tunel construit sub mare. În centrul planului se află ideea ca trenurile să circule cu viteze de până la 250 km/h.

Traseul viitorului: Linia ferată subacvatică de mare viteză între Dalian și Yantai

Proiectul vizează conectarea orașelor Dalian și Yantai printr-un tunel care ar traversa strâmtoarea și Marea Bohai. În prezent, distanța dintre cele două puncte este parcursă în mai multe ore, fie pe uscat, fie cu feribotul, în funcție de rută și mijlocul de transport.

Prin noua linie ferată subacvatică de mare viteză, durata călătoriei ar putea scădea la aproximativ 40 de minute, ceea ce ar schimba semnificativ fluxul de transport din regiune. Rutele pe uscat sau cu feribotul durau între 8 și 6 ore.

Costuri uriașe și inginerie complexă

Estimările arată un buget cuprins între 220 și 300 de miliarde de yuani, adică până la peste 40 de miliarde de euro. Tunelul ar urma să fie unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură realizate vreodată în zonă.

China vrea o linie ferată subacvatică de mare viteză care ar include trei galerii: două pentru traficul feroviar și una destinată intervențiilor de urgență și întreținerii. Structura trebuie să reziste în condiții geologice dificile și într-o zonă cu activitate seismică.

Siguranță și tehnologie

Planul include sisteme complexe de ventilație, senzori de detectare a infiltrațiilor, centre de control permanent și protocoale speciale de evacuare. Autoritățile chineze mizează și pe tehnologii moderne de monitorizare în timp real și întreținere predictivă a trenurilor.

Integrarea cu rețeaua feroviară de mare viteză este un alt obiectiv, astfel încât trenurile să poată trece de la infrastructura terestră la cea subacvatică fără schimbări suplimentare.

Termen de finalizare 

Proiectul se află în faza de planificare și evaluare tehnică, iar dacă va fi aprobat și construit conform calendarului, linia ar putea deveni operațională în jurul anului 2035. Pe lângă rolul în transport, proiectul este estimat să genereze mii de locuri de muncă în regiune, conform Il Messaggero.

CITEȘTE ȘI: România primește trenuri cu hidrogen din Germania. Când intră în circulație
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
tren
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Bursele urcă, prețul petrolului scade, după semnalele că SUA se apropie de pacea cu Iranul
Publicat acum 5 minute
Învățătoare bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Gestul de răzbunare l-a băgat pe bărbat după gratii
Publicat acum 13 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
Publicat acum 15 minute
Variantele de negociere pe care le exclude Sorin Grindeanu pentru viitoarea guvernare. Declarații de ultimă oră
Publicat acum 24 minute
Campionii Stelei din 1986, aplaudați în Parlament la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Cursul euro, spre ce ne îndreptăm. Economistul Adrian Negrescu, sfat pentru români: Cea mai ”sănătoasă” alegere
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close