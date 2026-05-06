China vrea o linie ferată subacvatică de mare viteză: Trenurile vor merge cu 250 km/h pe sub mare

China pregătește un proiect de infrastructură de amploare, o linie ferată subacvatică de mare viteză, care ar urma să lege două regiuni importante ale țării printr-un tunel construit sub mare. În centrul planului se află ideea ca trenurile să circule cu viteze de până la 250 km/h.

Traseul viitorului: Linia ferată subacvatică de mare viteză între Dalian și Yantai

Proiectul vizează conectarea orașelor Dalian și Yantai printr-un tunel care ar traversa strâmtoarea și Marea Bohai. În prezent, distanța dintre cele două puncte este parcursă în mai multe ore, fie pe uscat, fie cu feribotul, în funcție de rută și mijlocul de transport.

Prin noua linie ferată subacvatică de mare viteză, durata călătoriei ar putea scădea la aproximativ 40 de minute, ceea ce ar schimba semnificativ fluxul de transport din regiune. Rutele pe uscat sau cu feribotul durau între 8 și 6 ore.

Costuri uriașe și inginerie complexă

Estimările arată un buget cuprins între 220 și 300 de miliarde de yuani, adică până la peste 40 de miliarde de euro. Tunelul ar urma să fie unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură realizate vreodată în zonă.

China vrea o linie ferată subacvatică de mare viteză care ar include trei galerii: două pentru traficul feroviar și una destinată intervențiilor de urgență și întreținerii. Structura trebuie să reziste în condiții geologice dificile și într-o zonă cu activitate seismică.

Siguranță și tehnologie

Planul include sisteme complexe de ventilație, senzori de detectare a infiltrațiilor, centre de control permanent și protocoale speciale de evacuare. Autoritățile chineze mizează și pe tehnologii moderne de monitorizare în timp real și întreținere predictivă a trenurilor.

Integrarea cu rețeaua feroviară de mare viteză este un alt obiectiv, astfel încât trenurile să poată trece de la infrastructura terestră la cea subacvatică fără schimbări suplimentare.

Termen de finalizare

Proiectul se află în faza de planificare și evaluare tehnică, iar dacă va fi aprobat și construit conform calendarului, linia ar putea deveni operațională în jurul anului 2035. Pe lângă rolul în transport, proiectul este estimat să genereze mii de locuri de muncă în regiune, conform Il Messaggero.

