Trump spune glumind că face multe exerciţii fizice zilnic: Un minut pe zi
Data publicării: 20:58 05 Mai 2026

Trump spune glumind că face multe exerciţii fizice zilnic: Un minut pe zi
Autor: Dana Mihai

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a spus în glumă marţi că face "multe exerciţii" fizice zilnic, mai exact "un minut" cel mult, relatează EFE.

"Fac multe exerciţii. Cam un minut pe zi, maxim. Dacă am noroc", a mai spus el, într-o tentativă de autoironie.

Liderul republican a făcut această declaraţie în Biroul Oval de la Casa Albă, unde - înconjurat de copii - a semnat un memorandum privind reintroducerea premiului pentru testul de aptitudini fizice al preşedintelui, relansând astfel un program şcolar competitiv de promovare a activităţii fizice, care fusese eliminat treptat în timpul administraţiei Obama.

Potrivit Fox News, măsura reintroduce un criteriu de performanţă pentru condiţia fizică a elevilor, reflectând iniţiativa mai amplă a administraţiei Trump "Make America Healthy Again".

Afirmații despre starea de sănătate

Trump, în vârstă de 79 de ani, se laudă de obicei cu o sănătate de fier, deşi de mai multe ori au atras atenţia vânătăile observate pe mâinile sale şi faptul că a aţipit la unele evenimente publice.

Casa Albă a făcut public anul trecut un raport medical în care se preciza că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune frecventă la persoanele în vârstă, deşi se afirma că se bucură de o "sănătate excelentă".

Citește și: Trump califică războiul împotriva Iranului drept o "mică încăierare"

În cadrul unui eveniment cu oameni de afaceri luni, preşedintele american a negat că s-ar simţi în vârstă şi a asigurat că are aceeaşi energie ca acum 50 de ani.

Trump a spus că a trecut "cu succes" cele trei teste cognitive la care a fost supus în timpul primului şi celui de-al doilea mandat şi a pus la îndoială faptul că predecesorii săi ar fi putut să le treacă.

