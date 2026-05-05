Trump ridiculizează capacitatea militară a Iranului și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării"
Data publicării: 22:20 05 Mai 2026

Autor: Elena Aurel

Trump-Agerpres Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a criticat capacitatea militară a Iranului și a spus că Teheranul ar trebui să renunțe la confruntare.

Preşedintele american Donald Trump a ridiculizat marţi capacitatea militară a Iranului şi a susţinut că Teheranul "ar trebui să fluture steagul alb al capitulării", dar că este prea mândru pentru a face acest lucru, relatează Reuters, potrivit Agerpres. 

Vorbind în faţa presei în Biroul Oval, Trump a repetat că, în contacte private şi contrar declaraţiilor publice făcute de oficialii iranieni, Teheranul ar dori să încheie o înţelegere cu SUA.

"Ei joacă la cacealma, dar, permiteţi-mi să vă spun, vor să încheie o înţelegere. Şi cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet?", a continuat liderul de la Casa Albă.

De asemenea, el a lăudat blocada americană asupra porturilor iraniene. "Acesta este ca o bucată de oţel. Nimeni nu va îndrăzni să conteste blocada. Şi cred că funcţionează foarte bine", a mai susţinut preşedintele american.

Când a fost întrebat ce ar trebui să facă Iranul astfel încât SUA să considere că a fost încălcat armistiţiul, Trump a răspuns vag: "Ei bine, veţi afla, pentru că vă voi spune". În schimb, iranienii "ştiu ce să nu facă" şi "ar trebui să fluture steagul alb al capitulării", crede preşedintele SUA.

