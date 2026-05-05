Germania, îngrijorată de retragerea militarilor americani. Pe cine dă vina premierul Bavariei

Decizia Statelor Unite de a retrage trupe din Germania este 'iritantă şi periculoasă', a declarat marţi premierul landului Bavaria, Markus Söder, transmite dpa.

Aflat într-o vizită la Bruxelles, Söder a spus că este nevoie de claritate în ce priveşte planurile SUA, pe fondul informaţiilor că bazele ce vor afectate de retragerea a 5.000 de militari se află în acest land din sudul Germaniei.

Există semnale, de asemenea, că Washingtonul intenţionează să anuleze desfăşurarea de rachete cu rază medie de acţiune în Germania.

'Nu ştim încă în mod cert dacă vor fi retrase trupe americane, şi dacă da - aşa cum dau de înţeles ştirile -, din Bavaria', a spus Söder, liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) şi unul din cei influenţi politicieni conservatori din Germania.

'Este pe cât de iritant, pe atât de periculos că America se gândeşte să nu desfăşoare arme cu rază medie de acţiune. Ambele sunt iritante şi periculoase', a declarat premierul bavarez.

Apel la intervenția guvernului federal pentru blocarea deciziei

Söder a părut să îl învinovăţească pe aliatul său conservator, cancelarul Friedrich Merz, pentru aceste evoluţii, după ce acesta din urmă l-a iritat pe preşedintele american Donald Trump cu criticile sale referitoare la războiul din Iran.

'Nu suntem cu totul siguri dacă este cu adevărat necesar ca acest lucru să se întâmple', a spus liderul CDU, adăugând că problemele au apărut 'parţial la Berlin' şi 'trebuie să fie rezolvate, de asemenea, acolo'.

Problema nu poate fi tratată printr-un simplu dat din umeri, a spus el, chemând guvernul federal să lupte pentru ca decizia să fie anulată.

Potrivit mai multor relatări media, este în discuţie retragerea unei brigăzi de luptă americane din Vilseck, Bavaria.

În cadrul reducerii prevăzute de trupe americane din Germania, Pentagonul ar fi renunţat, de asemenea, la desfăşurarea unei unităţi care ar fi asigurat operarea şi mentenanţa rachetelor cu rază medie.



