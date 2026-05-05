€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Stiri Ucraina va respecta o încetare unilaterală a focului pe 5–6 mai, distinctă de cea anunțată de Rusia
Data publicării: 08:36 05 Mai 2026

Ucraina va respecta o încetare unilaterală a focului pe 5–6 mai, distinctă de cea anunțată de Rusia
Autor: Tiberiu Vasile

zelenski-putin_57015900 Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay

Kievul anunță o încetare unilaterală a focului pe 5–6 mai, fără coordonare directă cu Moscova, în timp ce Rusia a stabilit o pauză separată pentru 8–9 mai, fiecare parte așteptând ca cealaltă să îi respecte inițiativa.

Ucraina va respecta propriul armistiţiu cu Rusia pe 5 şi 6 mai, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după anunţul făcut de Moscova privind un armistiţiu unilateral cu Ucraina, cu ocazia comemorărilor zilei de 9 mai 1945, notează AFP.

"Până în prezent, nu a existat nicio cerere oficială adresată Ucrainei cu privire la modalităţile de încetare a ostilităţilor despre care se discută pe reţelele sociale ruseşti", a indicat Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Un regim de încetare a focului 

"În acest sens, anunţăm un regim de încetare a focului începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai", a mai scris şeful statului ucrainean.

Ministerul rus al Apărării a anunţat luni un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945.

"În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026", a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aşteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Canada oferă Ucrainei un nou pachet de ajutor militar
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
rusia
razboi
vladimir putin
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
PSD, ședință fulger înaintea votului. Grindeanu ar putea demisiona dacă moțiunea pică
Publicat acum 5 minute
Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației
Publicat acum 18 minute
„Ilie Bolojan, dacă rezistă acestui test, capătă forță chiar și în fața președintelui”, spune analistul Cătălin Done
Publicat acum 25 minute
Alertă alimentară: Lot de salată de hering retras de la raft, din Penny
Publicat acum 27 minute
România primește trenuri cu hidrogen din Germania. Când intră în circulație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Guvernul a intrat în ședință de urgență, înainte de votul pe moțiunea de cenzură din Parlament. Ce OUG s-au dat
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026. Deciziile luate de partide
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Horoscop 5 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Cum arată satul din Spania unde primești o casă gratuită și un loc de muncă. Condițiile de aplicare / Video
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close