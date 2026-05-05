Ucraina va respecta o încetare unilaterală a focului pe 5–6 mai, distinctă de cea anunțată de Rusia

Ucraina va respecta propriul armistiţiu cu Rusia pe 5 şi 6 mai, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după anunţul făcut de Moscova privind un armistiţiu unilateral cu Ucraina, cu ocazia comemorărilor zilei de 9 mai 1945, notează AFP.

"Până în prezent, nu a existat nicio cerere oficială adresată Ucrainei cu privire la modalităţile de încetare a ostilităţilor despre care se discută pe reţelele sociale ruseşti", a indicat Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Un regim de încetare a focului

"În acest sens, anunţăm un regim de încetare a focului începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai", a mai scris şeful statului ucrainean.

Ministerul rus al Apărării a anunţat luni un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945.

"În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026", a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aşteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova, conform Agerpres.

