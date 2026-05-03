Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie

"ATR-ul, sau acord tehnic de racordare, adică inițialele care sunt acolo, înseamnă, practic, certificatul de acces sau de „naștere” a unei viitoare investiții. Practic, ca să poți să începi o investiție, fie că vorbim de un consumator, fie că vorbim de un producător, trebuie să ne îndreptăm către operatorul de gaze sau energie electrică, să ne pună la dispoziție acest certificat de naștere a unui post de alimentare cu gaze sau de alimentare cu energie electrică.

Cum apare blocajul în sistem

ATR, odată emis, el creează un blocaj, adică gândiți-vă că este ca o promisiune de vânzare a unui apartament dintr-un bloc. Dacă am promis odată că voi vinde un apartament, eu nu pot să vând decât câte apartamente sunt într-un bloc, adică dacă sunt 16, să zicem, doar 16 ATR-uri, 16 promisiuni pot să dau. Nu pot să le dau peste acest număr, pentru că nu mai am loc unde să le pun, nu am loc unde să-i mai „înghesui” pe conductă de gaz sau pe firul de energie electrică.

Dar s-ar putea ca, la un moment dat, cei care au primit această promisiune, aceste ATR-uri, să nu aibă bani, să nu aibă interes, să vrea să facă doar o speculă cu ele și nu neapărat să le folosească în sensul de a construi o capacitate de producție de energie electrică, dar blochează pe un alt vecin care ar putea să vină să facă acest lucru.

Și atunci, da, această situație care s-a acumulat în ultimii ani nu a apărut acum două zile. Această situație o avem de cel puțin 10 ani de zile. E adevărat că s-a acutizat cumva în ultimii 6-7 ani, dar ea este una veche, existentă, și care tocmai a avut la bază această abordare preferențială, pentru că și aceste ATR-uri n-au fost date neapărat într-un mod foarte transparent.

Și atunci, cei care aveau influență sau cei care au fost numiți, având în vedere că tot ce înseamnă conducerea ANRE este exclusiv politică, bineînțeles, cei care manevrau lucrurile în astfel de situații au creat avantaje pentru unele persoane și dezavantaje pentru alte persoane.

70.000 MW blocați în sistem

Și atunci, revenind, am ajuns în situația în care, practic, avem în momentul de față 70.000 de MW blocați pe ATR-uri, mult, mult peste capacitatea posibilă să existe în România. Ca atare, aceste ATR-uri îi blochează pe cei care ar vrea să facă ceva.

Mulți dintre cei care și-au obținut ATR-uri le-au obținut într-un mod speculativ, în sensul în care doreau să întocmească un dosar, să aibă ATR-uri, să aibă niște promisiuni pentru proiecte (panouri fotovoltaice sau turbine eoliene), să aibă avize de la diverse alte instituții. După ce aveau acest dosar, îl vindeau pe bani foarte mulți, vorbim de milioane de euro, către cineva interesat.

Doar că s-a ajuns în situația paradoxală că sunt mai mulți cei care vând dosare decât cei care vor să construiască. Și atunci de aici a apărut blocajul.

Nu neapărat faptul că unii întocmeau dosare pe care să le vândă era o chestie anormală. Pentru că, gândiți-vă, un fond de investiții străin nu stă să vină să adune hârtii din România. Deci o astfel de practică își avea logica și rostul.

Blocajul total al sistemului

Doar că atunci când toată lumea face doar hârtii ca să le vândă, apare o blocare efectivă a sistemului, ceea ce s-a și întâmplat în România.

Deci, din nou, lipsa de echilibru, influența politică și numirea unor oameni exclusiv pe criterii politice în zona instituțională, acolo unde apar aceste ATR-uri, au făcut să avem fenomenul pe care îl avem în momentul de față.

Acum trebuie să spunem că există această practică de a elimina acest blocaj și este important să o facem. Doar că trebuie făcută într-un mod foarte inteligent.

De ce? Pentru că am mai avut o situație în 2008, când, tot din cauza unor influențe politice, am acordat foarte multe certificate verzi pentru cei care investeau în regenerabile, iar după doi ani am venit și le-am tăiat.

După ce am dat aceste beneficii și am încheiat contracte, le-am retras. Iar cei afectați au dat în judecată statul român, au câștigat și acum plătim pentru acele decizii neinspirate.

Ca atare, trebuie să fim foarte atenți cum construim această soluție, pentru a nu ajunge din nou în acea situație.

Și mai e o problemă: nu cred că aceiași oameni care, din obediență, lipsă de profesionalism sau din considerente politice, ne-au adus în acest blocaj, pot fi cei care îl rezolvă. Nu cred în ideea că cineva care până ieri a lucrat împotriva interesului sistemului, peste noapte își schimbă direcția și începe să lucreze în interesul României", a explicat Dumitru Chisăliță.