Donald Trump, „încântat” să anunțe creșterea taxelor vamale la automobilele din UE

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va majora la 25% taxele vamale la automobilele şi camioanele importate în SUA din Uniunea Europeană, informează dpa.

Măsura va intra în vigoare săptămâna viitoare.

Într-un mesaj în reţeaua sa Truth Social, Trump a susţinut că UE nu s-a conformat acordului comercial cu Statele Unite, dar nu a specificat în ce ar consta presupusele încălcări.

Donald Trump: „Sunt încântat să anunț creșterea taxelor vamale”

Anul trecut, el a convenit cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un acord comercial cadru care stabilea un plafon de 15% pentru importurile americane de produse europene, inclusiv automobilele şi componentele acestora.

Implementarea înţelegerii a fost însă întârziată de noi ameninţări cu taxe vamale lansate de Trump, inclusiv în disputele privind intenţia sa declarată de a anexa Groenlanda, parte a Regatului Danemarcii. La incertitudine a contribuit şi o decizie a Curţii Supreme a SUA, conform căreia multe taxe vamale introduse discreţionar de Trump erau ilegale, notează Agerpres.

