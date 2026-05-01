DCNews Stiri Donald Trump, „încântat” să anunțe creșterea taxelor vamale la automobilele din UE
Data publicării: 20:44 01 Mai 2026

Donald Trump, „încântat” să anunțe creșterea taxelor vamale la automobilele din UE
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va majora la 25% taxele vamale la automobilele şi camioanele importate în SUA din Uniunea Europeană, informează dpa.

Măsura va intra în vigoare săptămâna viitoare.

Într-un mesaj în reţeaua sa Truth Social, Trump a susţinut că UE nu s-a conformat acordului comercial cu Statele Unite, dar nu a specificat în ce ar consta presupusele încălcări.

Donald Trump: „Sunt încântat să anunț creșterea taxelor vamale”

Anul trecut, el a convenit cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un acord comercial cadru care stabilea un plafon de 15% pentru importurile americane de produse europene, inclusiv automobilele şi componentele acestora.

Implementarea înţelegerii a fost însă întârziată de noi ameninţări cu taxe vamale lansate de Trump, inclusiv în disputele privind intenţia sa declarată de a anexa Groenlanda, parte a Regatului Danemarcii. La incertitudine a contribuit şi o decizie a Curţii Supreme a SUA, conform căreia multe taxe vamale introduse discreţionar de Trump erau ilegale, notează Agerpres.

Citește și: Decizia luată de Trump după vizita Regelui Charles în SUA: „Nimeni altcineva nu a fost capabil să facă asta"

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Tânăr de 27 de ani, fiul unui medic din București, s-a incendiat în clinica în care era internat. „Amestec de șoc, neputință, furie”. Ce spun comisarul-șef (r) Untaru și psihologul Leca
Publicat acum 30 minute
Donald Trump, „încântat” să anunțe creșterea taxelor vamale la automobilele din UE
Publicat acum 54 minute
Se pun în vânzare biletele pentru primul amical al României sub conducerea lui Gică Hagi, contra Georgiei
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Poza zilei din Vama Veche! Cum arăta acum 12 de ani și cum arată astăzi, în 2026, plaja din Vamă. ”Suntem mâncați de sărăcie și tristețe”
Publicat acum 1 ora si 21 minute
România pierde, din PNRR, 458 de milioane de euro. Companiile mari care nu au demonstrat suficient în fața CE/ Pensiile speciale au deblocat 231 de mil. de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 18 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 12 ore si 39 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Povestea cutremurătoare a unui accident încheiat cu clasicul ”a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale”: 55 de minute a stat tatăl ei lângă ea cât a durat descarcerarea
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
