Data actualizării: 15:37 30 Apr 2026 | Data publicării: 15:35 30 Apr 2026

Sushi la caserolă, noua rețetă virală: rapid, accesibil și fără rulare complicată
Autor: Darius Mureșan

Foto: Imagine generată de AI

O rețetă simplificată de sushi cucerește bucătăriile: preparatul la caserolă combină ingredientele clasice în straturi delicioase, fără tehnici dificile de rulare.

Sushi-ul reinterpretat sub formă de caserolă devine tot mai popular printre cei care iubesc gustul autentic, dar vor o variantă ușor de pregătit acasă.

Rețeta păstrează elementele esențiale, orezul aromat, peștele, avocado și sosurile, însă elimină partea complicată a rulării. Rezultatul: un preparat stratificat, cremos și extrem de gustos.

Ingrediente (pentru 2-3 porții)

Pentru orezul de sushi:

  • 200 g orez pentru sushi
  • 250 ml apă
  • 2 linguri oțet de orez
  • 1 lingură zahăr
  • 1/2 linguriță sare

Pentru straturi:

  • 1 avocado mare (aprox. 150 g)
  • 150 g cremă de brânză tip Philadelphia
  • 200 g somon (gătit – la cuptor sau tigaie)
  • 100 g castraveți proaspeți
  • 30 g ceapă roșie
  • 1 lingură sos de soia (opțional, pentru amestec)

Pentru servire:

  • foi de algă nori
  • sos de soia

Prepararea orezului de sushi

Spală orezul în 3-4 ape până când apa devine limpede.
Lasă-l la scurs 10 minute.
Pune orezul într-o oală cu 250 ml apă.
Fierbe la foc mic, cu capac, timp de 12-15 minute, până absoarbe lichidul.
Oprește focul și mai lasă acoperit 10 minute.

Separat:
6. Încălzește ușor oțetul de orez, zahărul și sarea până se dizolvă.
7. Toarnă amestecul peste orez și amestecă ușor.
8. Lasă orezul să se răcească complet.

Pregătirea ingredientelor

Taie avocado cuburi mici.
Mărunțește castraveții și ceapa foarte fin.
Gătește somonul (la cuptor 15 minute la 180°C sau în tigaie) și apoi rupe-l bucăți.

Asamblarea sushi-ului la caserolă

Într-o caserolă, pune primul strat: orezul de sushi (toată cantitatea), presat ușor.
Adaugă un strat uniform de avocado.
Întinde crema de brânză peste avocado.
Pune stratul de somon gătit.
Deasupra, adaugă amestecul de castraveți tocați cu ceapă.
Opțional: poți stropi ușor cu sos de soia.

Cum se servește: Preparatul nu se rulează. Se ia pur și simplu o lingură din caserolă, se pune pe o foaie de algă nori și se consumă alături de sos de soia.

De ce este atât de popular

Această variantă de sushi elimină tehnica dificilă și face preparatul accesibil oricui. Este rapid, versatil și păstrează combinația clasică de gusturi care a făcut sushi-ul celebru în întreaga lume. 

@anna.yousefi Am tot văzut sushi la caserolă pe Instagram și azi l-am încercat și noi ???????? L-am făcut cu Dani și sincer… a ieșit foarte, foarte bun! Super ușor de făcut și perfect când ai poftă de sushi, dar fără prea multă bătaie de cap ???? Clar merită să încercați! ???? #fyp #foodies #foodtok #sushi #viralvideos ♬ audio originale - ANNA❤️

