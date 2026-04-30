Sushi la caserolă, noua rețetă virală: rapid, accesibil și fără rulare complicată

O rețetă simplificată de sushi cucerește bucătăriile: preparatul la caserolă combină ingredientele clasice în straturi delicioase, fără tehnici dificile de rulare.
Sushi-ul reinterpretat sub formă de caserolă devine tot mai popular printre cei care iubesc gustul autentic, dar vor o variantă ușor de pregătit acasă.
Rețeta păstrează elementele esențiale, orezul aromat, peștele, avocado și sosurile, însă elimină partea complicată a rulării. Rezultatul: un preparat stratificat, cremos și extrem de gustos.
Citește și: Tort fără zahăr, noua tendință în bucătăria sănătoasă: desertul fără compromisuri
Pentru orezul de sushi:
Pentru straturi:
Pentru servire:
Spală orezul în 3-4 ape până când apa devine limpede.
Lasă-l la scurs 10 minute.
Pune orezul într-o oală cu 250 ml apă.
Fierbe la foc mic, cu capac, timp de 12-15 minute, până absoarbe lichidul.
Oprește focul și mai lasă acoperit 10 minute.
Separat:
6. Încălzește ușor oțetul de orez, zahărul și sarea până se dizolvă.
7. Toarnă amestecul peste orez și amestecă ușor.
8. Lasă orezul să se răcească complet.
Taie avocado cuburi mici.
Mărunțește castraveții și ceapa foarte fin.
Gătește somonul (la cuptor 15 minute la 180°C sau în tigaie) și apoi rupe-l bucăți.
Într-o caserolă, pune primul strat: orezul de sushi (toată cantitatea), presat ușor.
Adaugă un strat uniform de avocado.
Întinde crema de brânză peste avocado.
Pune stratul de somon gătit.
Deasupra, adaugă amestecul de castraveți tocați cu ceapă.
Opțional: poți stropi ușor cu sos de soia.
Cum se servește: Preparatul nu se rulează. Se ia pur și simplu o lingură din caserolă, se pune pe o foaie de algă nori și se consumă alături de sos de soia.
Această variantă de sushi elimină tehnica dificilă și face preparatul accesibil oricui. Este rapid, versatil și păstrează combinația clasică de gusturi care a făcut sushi-ul celebru în întreaga lume.
de Anca Murgoci