Sushi la caserolă, noua rețetă virală: rapid, accesibil și fără rulare complicată

Sushi-ul reinterpretat sub formă de caserolă devine tot mai popular printre cei care iubesc gustul autentic, dar vor o variantă ușor de pregătit acasă.

Rețeta păstrează elementele esențiale, orezul aromat, peștele, avocado și sosurile, însă elimină partea complicată a rulării. Rezultatul: un preparat stratificat, cremos și extrem de gustos.

Ingrediente (pentru 2-3 porții)

Pentru orezul de sushi:

200 g orez pentru sushi

250 ml apă

2 linguri oțet de orez

1 lingură zahăr

1/2 linguriță sare

Pentru straturi:

1 avocado mare (aprox. 150 g)

150 g cremă de brânză tip Philadelphia

200 g somon (gătit – la cuptor sau tigaie)

100 g castraveți proaspeți

30 g ceapă roșie

1 lingură sos de soia (opțional, pentru amestec)

Pentru servire:

foi de algă nori

sos de soia

Prepararea orezului de sushi

Spală orezul în 3-4 ape până când apa devine limpede.

Lasă-l la scurs 10 minute.

Pune orezul într-o oală cu 250 ml apă.

Fierbe la foc mic, cu capac, timp de 12-15 minute, până absoarbe lichidul.

Oprește focul și mai lasă acoperit 10 minute.

Separat:

6. Încălzește ușor oțetul de orez, zahărul și sarea până se dizolvă.

7. Toarnă amestecul peste orez și amestecă ușor.

8. Lasă orezul să se răcească complet.

Pregătirea ingredientelor

Taie avocado cuburi mici.

Mărunțește castraveții și ceapa foarte fin.

Gătește somonul (la cuptor 15 minute la 180°C sau în tigaie) și apoi rupe-l bucăți.

Asamblarea sushi-ului la caserolă

Într-o caserolă, pune primul strat: orezul de sushi (toată cantitatea), presat ușor.

Adaugă un strat uniform de avocado.

Întinde crema de brânză peste avocado.

Pune stratul de somon gătit.

Deasupra, adaugă amestecul de castraveți tocați cu ceapă.

Opțional: poți stropi ușor cu sos de soia.

Cum se servește: Preparatul nu se rulează. Se ia pur și simplu o lingură din caserolă, se pune pe o foaie de algă nori și se consumă alături de sos de soia.

De ce este atât de popular

Această variantă de sushi elimină tehnica dificilă și face preparatul accesibil oricui. Este rapid, versatil și păstrează combinația clasică de gusturi care a făcut sushi-ul celebru în întreaga lume.