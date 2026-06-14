Trump a împlinit 80 de ani. Ce i-a transmis Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu (s) și președintele american Donald Trump (d)/ Sursa foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe Donald Trump cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, în timp ce SUA și Iran negociază un posibil acord de pace.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, l-a felicitat duminică pe preşedintele SUA, Donald Trump, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, în plină desfăşurare a negocierilor privind un acord de pace între Washington şi Iran, relatează EFE.

"La mulţi ani, domnule preşedinte; la mulţi ani, Donald", a scris Netanyahu pe contul său de pe platforma X.

Referire la cei 250 de ani de independență ai Statelor Unite

Referindu-se la aniversarea independenţei SUA, premierul israelian adaugă: "Anul acesta, aniversarea lor vine într-un moment foarte potrivit. Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de libertate: o mare naţiune, clădită pe libertate şi credinţă".

Netanyahu laudă leadershipul lui Trump și alianța SUA-Israel

"Îţi doresc să continui să ai tărie şi vigoare în timp ce conduci SUA către un viitor strălucit de pace prin putere şi în timp ce continuăm să ducem alianţa dintre Statele Unite şi Israel pe culmi tot mai înalte", se încheie mesajul.

Preşedintele american, care duminica trecută a mediat deja o escaladare a conflictului armat între Iran şi Israel, negociază în acest moment un acord de pace cu Iranul, a cărui semnare o anunţase ca fiind iminentă.