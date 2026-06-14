Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Trump a împlinit 80 de ani. Ce i-a transmis Netanyahu

Trump a împlinit 80 de ani. Ce i-a transmis Netanyahu

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 14 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
netanyahu trump
Premierul israelian Benjamin Netanyahu (s) și președintele american Donald Trump (d)/ Sursa foto: Agerpres

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe Donald Trump cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, în timp ce SUA și Iran negociază un posibil acord de pace.

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, l-a felicitat duminică pe preşedintele SUA, Donald Trump, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, în plină desfăşurare a negocierilor privind un acord de pace între Washington şi Iran, relatează EFE.

"La mulţi ani, domnule preşedinte; la mulţi ani, Donald", a scris Netanyahu pe contul său de pe platforma X.

Referire la cei 250 de ani de independență ai Statelor Unite

Referindu-se la aniversarea independenţei SUA, premierul israelian adaugă: "Anul acesta, aniversarea lor vine într-un moment foarte potrivit. Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de libertate: o mare naţiune, clădită pe libertate şi credinţă".

Netanyahu laudă leadershipul lui Trump și alianța SUA-Israel

"Îţi doresc să continui să ai tărie şi vigoare în timp ce conduci SUA către un viitor strălucit de pace prin putere şi în timp ce continuăm să ducem alianţa dintre Statele Unite şi Israel pe culmi tot mai înalte", se încheie mesajul.

Preşedintele american, care duminica trecută a mediat deja o escaladare a conflictului armat între Iran şi Israel, negociază în acest moment un acord de pace cu Iranul, a cărui semnare o anunţase ca fiind iminentă. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

benjamin netanyahu
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri

Parteneri
Cele mai citite știri
x close