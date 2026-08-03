Patru persoane au fost rănite într-un accident pe DN 17D. Coliziune violentă între un autoturism și o autoutilitară

Accident Auto Foto: ISU Bistrița-Năsăud

Patru persoane au ajuns în grija medicilor după un impact puternic între două vehicule produs în apropiere de Beclean, în județul Bistrița-Năsăud.

Patru persoane au fost rănite în urma unui accident produs, luni după-amiază, în judeţul Bistriţa-Năsăud, la intersecţia drumului european E58 (DN 17) cu drumul naţional 17D, între localităţile Beclean şi Coldău.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, în accident au fost implicate un autoturism condus de un sucevean de 31 de ani şi o autoutilitară condusă de o femeie de 60 de ani.

"Astăzi, 3 august, poliţiştii Compartimentului Rutier Beclean au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier, între Coldău şi Beclean. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat de 31 de ani, din Frasin, judeţul Suceava, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Dej - Beclean, ajuns la intersecţia DN 17 cu DN 17D, a intrat în coliziune cu o autoutilitară care era condusă de o femeie de 60 de ani, din Coldău. În urma accidentului rutier, cei doi conducători auto şi doi pasageri din cele două autovehicule au fost răniţi şi au necesitat îngrijiri medicale", a transmis IPJ.

Ambii conducători au fost testaţi

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La caz au intervenit un echipaj de stingere cu modulul de descarcerare, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, un echipaj SMURD şi un echipaj al Ambulanţei.

Poliţiştii Compartimentului Rutier Beclean continuă cercetările pentru stabilirea cauzei şi a împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul, conform Agerpres.

Un tânăr a provocat un accident, apoi a fugit și a abandonat un rănit. Polițiștii l-au găsit câteva ore mai târziu

Accidentele s-au înmulțit în zonă, dar și în alte regiuni. Un tânăr de 26 de ani din comuna Tiha Bârgăului a fost depistat, de poliţişti, după ce ar fi condus o maşină cu volan pe dreapta pe Drumul Naţional 17, ar fi colizionat o autoutilitară de pe sensul opus de mers şi ulterior ar fi părăsit locul accidentului, lăsând în urmă un pasager rănit.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, pasagerul din autoturism care a ajuns la spital are 22 de ani.

"Conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului, înainte de sosirea poliţiştilor"

"Azi-noapte, în jurul orei 01:00, poliţiştii Serviciului Rutier Bistriţa-Năsăud şi ai Secţiei 2 Poliţie Rurală Prundu Bârgăului au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe Drumul Naţional 17, între localităţile Mureşenii Bârgăului şi Piatra Fântânele. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un autoturism cu volan pe partea dreaptă, înmatriculat în străinătate, care se deplasa pe direcţia Bistriţa - Vatra Dornei, a intrat în coliziune cu o autoutilitară care circula din sens opus, condusă de un bărbat de 28 de ani, din judeţul Bihor. În urma accidentului, un tânăr de 22 de ani, din Tiha Bârgăului, pasager în autoturism, a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. (...) După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului, înainte de sosirea poliţiştilor", a precizat IPJ.

Poliţiştii au stabilit că la volanul autoturismului s-a aflat un tânăr de 26 de ani, din Tiha Bârgăului, care a fost depistat pe raza comunei de domiciliu de către poliţiştii de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, Serviciul Rutier şi Secţia 2 Poliţiei Rurală Prundu Bârgăului, ocazie cu care s-a solicitat şi prezenţa unui echipaj pentru acordarea de îngrijiri medicale şi recoltarea probelor biologice.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Rutier, în vederea stabilirii cauzei şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul, conform Agerpres.

Minor de 15 ani, cercetat de poliție după ce a condus periculos o motocicletă neînmatriculată pe drum public

Mai mult, s-au înmulțit și accidentele care implică minori aflați în circulație. Poliţiştii bistriţeni au deschis un dosar penal, după ce un tânăr de 15 ani, care conducea periculos o motocicletă de teren pe o stradă din oraşul-staţiune Sângeorz-Băi, a fost filmat de un trecător, iar imaginile au ajuns ulterior pe reţelele de socializare.

Verificările poliţiştilor au arătat că, pe lângă faptul că cel care conducea nu avea permis, motocicleta nu era înregistrată.

"În urma apariţiei în spaţiul public, la data de 19 iunie 2026, a unor imagini în care un conducător de motocross ar fi circulat în mod periculos pe un drum public, poliţiştii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificările. Din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că imaginile ar fi fost surprinse pe o stradă din oraşul Sângeorz-Băi, de către un alt participant la trafic, la data de 18 iunie 2026. În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat vehiculul în cauză, o motocicletă de teren care nu figurează ca fiind înmatriculată sau înregistrată, precum şi conducătorul acesteia, un minor de 15 ani, care nu deţine permis de conducere", a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Minorul a fost consiliat de poliţişti în prezenţa unui părinte, fiindu-i aduse la cunoştinţă prevederile legale şi riscurile la care s-a expus.

Totodată, în cauză a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conform Agerpres.

O şoferiţă de 17 ani a ajuns cu o maşină de tip B1 în albia unui pârâu

O tânără de 17 ani, care conducea un vehicul de tip B1 pe drumul naţional DN 17, a fost rănită, după ce a pierdut controlul direcţiei şi a ajuns în albia unui pârâu, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

"Astăzi, 29 mai, poliţiştii Compartimentului Rutier Beclean au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe Drumul Naţional 17, în Ciceu Mihăieşti. Din primele date, o tânără de 17 ani, din Uriu, în timp ce conducea un autovehicul din categoria B1 pe direcţia Dej - Bistriţa, a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în afara părţii carosabile şi a ajuns în albia unui pârâu. Accidentul s-a soldat cu rănirea conducătoarei auto, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", a transmis IPJ.

Victima a suferit leziuni la coloana vertebrală

La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri şi un echipaj SMURD.

Victima a suferit leziuni la coloana vertebrală, a precizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cauzei şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, conform Agerpres.

Alex, fiul unui viceprimar, a murit la 19 ani după ce a căzut cu motocicleta într-o râpă

Un alt accident, care s-a transformat într-o adevărată tragedie, a lovit și comunitatea din Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, dar nu pe drumurile publice. Alex Bălan, un tânăr de doar 19 ani, cunoscut în rândul pasionaților de motociclism off-road, și-a pierdut viața după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unui antrenament pe un traseu montan extrem de dificil.

Tânărul era fiul viceprimarului comunei, Florin Bălan, iar vestea morții sale a șocat întreaga zonă.

Accidentul s-a produs în zona Secu - Vârful Heniu Mare, o regiune cunoscută printre riderii de enduro pentru traseele spectaculoase, dar și pentru gradul ridicat de pericol. Alex ieșise pe traseu pentru antrenamente înaintea competiției Enduro Heniu 2026, programată la finalul lunii mai în Prundu Bârgăului. Potrivit presei locale, chiar în ziua tragediei organizatorii explorau noi porțiuni de traseu pentru concurs.

Tânărul era descris de apropiați ca fiind extrem de pasionat de motoarele de enduro și de sporturile cu adrenalină. În comunitatea locală era cunoscut simplu drept „Alex”, băiatul viceprimarului, un adolescent care își petrecea mare parte din timp pe munte, printre trasee forestiere și competiții off-road.

Zona în care a murit este considerată una dintre cele mai periculoase

Pasionații de enduro spun că traseele din Munții Bârgăului ascund numeroase capcane. Denivelările abrupte, diferențele mari de nivel și râpele adânci transformă orice clipă de neatenție într-un risc mortal. Exact asta s-ar fi întâmplat și în cazul lui Alex.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrița-Năsăud, salvatorii au fost chemați într-o zonă greu accesibilă, unde l-au găsit pe tânăr în stop cardio-respirator. Au intervenit echipaje SMURD, terapie intensivă mobilă și salvamontiști, însă manevrele de resuscitare nu au mai avut rezultat.

„Victima a fost găsită în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, dar organismul tânărului nu a răspuns intervențiilor”, au transmis salvatorii.

Moartea lui Alex a produs un val de mesaje de condoleanțe în comunitate și în rândul celor implicați în sporturile off-road. Familia Bălan este una cunoscută în localitate, mai ale că tatăl său este viceprimar al comunei Prundu Bârgăului.

Localnicii spun că Alex era un tânăr energic, apropiat de prieteni și foarte implicat în lumea enduro.

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