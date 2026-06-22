Minor de 15 ani, cercetat de poliție după ce a condus periculos o motocicletă neînmatriculată pe drum public

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Polițiștii din Sângeorz-Băi, Bistrița-Năsăud, au deschis un dosar penal după ce un minor de 15 ani a fost surprins conducând periculos o motocicletă neînmatriculată pe un drum public, fără permis.

Poliţiştii bistriţeni au deschis un dosar penal, după ce un tânăr de 15 ani, care conducea periculos o motocicletă de teren pe o stradă din oraşul-staţiune Sângeorz-Băi, a fost filmat de un trecător, iar imaginile au ajuns ulterior pe reţelele de socializare.

Verificările poliţiştilor au arătat că, pe lângă faptul că cel care conducea nu avea permis, motocicleta nu era înregistrată.

Un minor pe o motocicletă fără înmatriculare

"În urma apariţiei în spaţiul public, la data de 19 iunie 2026, a unor imagini în care un conducător de motocross ar fi circulat în mod periculos pe un drum public, poliţiştii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificările. Din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că imaginile ar fi fost surprinse pe o stradă din oraşul Sângeorz-Băi, de către un alt participant la trafic, la data de 18 iunie 2026. În urma investigaţiilor, poliţiştii au identificat vehiculul în cauză, o motocicletă de teren care nu figurează ca fiind înmatriculată sau înregistrată, precum şi conducătorul acesteia, un minor de 15 ani, care nu deţine permis de conducere", a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Minorul a fost consiliat de poliţişti în prezenţa unui părinte, fiindu-i aduse la cunoştinţă prevederile legale şi riscurile la care s-a expus.

Totodată, în cauză a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conform Agerpres.

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