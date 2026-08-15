Donald Trump reia mesajele către Kim Jong Un. Ce îi transmite liderul de la Casa Albă

Foto ilustrativ - Agerpres / întâlnire Kim Jong Un (stânga) și Donald Trump (dreapta). (2018)

Donald Trump reia mesajele către Kim Jong Un și spune că cei doi „se înțeleg foarte bine”. Președintele american a publicat, sâmbătă, pe contul său Truth Social, o fotografie de la ultima întâlnire cu liderul nord-coreean, din anul 2019.

Președintele american Donald Trump a postat sâmbătă, 15 august, o fotografie în care apare alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un, realizată în 2019 în satul de frontieră Panmunjom, la granița dintre cele două Corei, spunând că cei doi „se înțeleg foarte bine”, potrivit Yonhap.

Trump spune că are o relație bună cu Kim

Postarea vine în contextul în care Casa Albă a transmis în repetate rânduri că Trump rămâne deschis dialogului cu Kim „fără precondiții”, deși nu este clar dacă Phenianul va accepta discuții, pe fondul intensificării cooperării economice, diplomatice și militare dintre Coreea de Nord și Rusia.

„În ciuda expresiei neprietenoase din această fotografie, există multe altele în care zâmbim. Kim Jong Un și cu mine ne înțelegem FOARTE BINE!”, a scris președintele pe contul său Truth Social.

Trei întâlniri între cei doi lideri

Trump a avut trei întâlniri față în față cu Kim în timpul primului său mandat: prima la Singapore, în iunie 2018, a doua la Hanoi, în februarie 2019, iar apoi întâlnirea de la Panmunjom, în iunie 2019.

Cea de-a treia întâlnire a atras atenția internațională după ce Trump a pășit pentru scurt timp pe teritoriul nord-coreean, traversând linia de demarcație militară alături de Kim. A fost prima dată când un președinte american în funcție a intrat pe teritoriul Coreei de Nord.

În iunie, Trump a publicat pe Truth Social și o fotografie de la prima sa întâlnire cu Kim, cea de la Singapore din 2018, alimentând speculațiile că ar putea încerca să-și reia diplomația personală cu liderul nord-coreean.

Într-o analiză publicată joi, Victor Cha, responsabil pentru Coreea în cadrul Center for Strategic and International Studies (CSIS), a afirmat că liderul nord-coreean ar putea căuta o reluare a summit-urilor cu Trump, posibil după alegerile intermediare din SUA din această toamnă, dacă Phenianul va adopta o abordare „revizionistă” pentru a-și consolida statutul de stat înarmat nuclear.

Putin, mesaj pentru Kim Jong Un

Postarea lui Trump vine la câteva ore după ce președintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului nord-coreean Kim Jong Un că Moscova și Phenianul își coordonează eforturile pentru a asigura „securitatea și stabilitatea regională”, în contextul aprofundării relațiilor dintre cele două țări.

Mesajul lui Putin a fost transmis cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominația colonială japoneză și subliniază apropierea tot mai mare dintre Moscova și Phenian. Cele două state și-au consolidat cooperarea în domeniul militar și strategic de la începutul războiului din Ucraina, Coreea de Nord fiind singura țară care a trimis soldați pe front pentru a lupta împotriva Ucrainei.