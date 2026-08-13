43 de oameni dintr-un oraș au câștigat peste 80 de milioane de euro la LOTO. Cât ar putea primi fiecare

Un grup de 43 de belgieni a câștigat jackpotul EuroMillions în valoare de 80.220.498 de euro. Biletul norocos pentru extragerea din 3 iulie a fost vândut într-un magazin din orașul Hoogstraten, din provincia Anvers.

Cei 43 de câștigători vor împărți suma uriașă, însă Loteria Națională Belgiană nu a făcut public modul exact în care vor fi distribuiți banii, notează rtv.be. Valoarea premiului fiecărei persoane poate varia în funcție de contribuția financiară la joc.

Identitatea câștigătorilor va rămâne secretă pentru a le proteja anonimatul și viața privată.

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Un singur bilet a adus peste 80 de milioane de euro pentru 43 de oameni

Biletul câștigător a fost vândut de Dagbladhandel Kiosk aan de Vrijheid, un magazin din Hoogstraten.

La extragerea din 3 iulie, combinația câștigătoare a fost formată din numerele 2, 12, 17, 25 și 39, iar numerele suplimentare au fost 1 și 2.

Pentru cei 43 de belgieni, un singur bilet s-a transformat într-un premiu de peste 80 de milioane de euro.

Loteria Națională Belgiană a descris situația drept „un moment absolut excepțional” pentru punctul de vânzare.

Magazinul care a vândut biletul urma să primească simbolic un cec uriaș. Acesta nu va fi înmânat câștigătorilor, tocmai pentru a le proteja identitatea.

Belgia, lovită de o serie de jackpoturi EuroMillions

Acesta este al șaselea jackpot EuroMillions câștigat în Belgia într-un interval de un an.

Cu doar trei săptămâni înainte de această extragere, un belgian câștigase aproape 175 de milioane de euro, cel mai mare premiu EuroMillions obținut vreodată în această țară.

În luna ianuarie, un grup de 21 de jucători din localitatea Zingem a împărțit un jackpot de 123 de milioane de euro.

Șansele de a câștiga jackpotul EuroMillions sunt de 1 la 139.838.160. Cu toate acestea, Belgia a avut o serie neobișnuită de câștiguri importante într-o perioadă scurtă.

Cât ar putea primi fiecare dintre cei 43 de câștigători

Dacă suma de 80.220.498 de euro ar fi împărțită în mod egal, fiecare dintre cei 43 de câștigători ar primi aproximativ 1,86 milioane de euro.

Loteria Națională Belgiană nu a precizat însă cât va primi fiecare persoană. Suma finală depinde de participarea fiecărui jucător la biletul comun.