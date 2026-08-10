O dronă-rachetă a explodat în Republica Moldova: Incendiu de vegetație și gospodării distruse. Reacția Maiei Sandu - FOTO

Imagine cu un fragment din drona explodată pe teritoriul Republicii Moldova. Foto: Facebook Maia Sandu

Maia Sandu a venit cu o reacție după ce o dronă-rachetă a explodat pe teritoriul Republica Moldova, distrugând mai multe multe gospodării și provocând un incendiu de vegetație.

O dronă-rachetă a explodat, duminică, 9 august, pe teritoriul Republica Moldova, distrugând mai multe multe gospodării și provocând un incendiu de vegetație. Președinta Republicii Moldova, a venit, luni, cu o reacție. Într-o postare pe pagina ei de Facebook, Maia Sandu a subliniat că Chișinăul rămâne alături de Ucraina pentru că "rezistența ucrainenilor" îi protejează și pe moldoveni de "războiul brutal" al Rusiei.

Deși au existat mai multe incidente cu drone în ultimii ani și peste Prut, se pare că este pentru prima oară când pe teritoriul Republicii Moldova a fost identificat un aparat de zbor de un asemenea tip.

Fragmente din drona explodată pe teritoriul Republicii Moldova. Foto: Facebook Maia Sandu

Maia Sandu: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct

"Ieri, la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, a căzut și a explodat un aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Din fericire, nu au fost victime, însă mai multe gospodării au avut de suferit. Autoritățile au intervenit prompt, iar cercetările continuă.

Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri.

În contextul acestui război brutal de la hotar, siguranța oamenilor este prima datorie a statului. De aceea, investim prioritar în capacitățile de supraveghere și de apărare a spațiului aerian și lucrăm împreună cu partenerii noștri ca să obținem cele mai eficiente mijloace de protecție.

Și de aceea rămânem alături de Ucraina. Rezistența ucrainenilor ne protejează și pe noi. Apărarea țării noastre și sprijinul pentru Ucraina fac parte din același efort de a readuce pacea în regiunea noastră", a scris Maia Sandu.

Detalii despre incident

Duminică, Poliția din Ștefan Vodă a fost sesizată despre producerea unei explozii puternice în localitatea Crocmaz, în urma căreia s-a produs un incendiu de vegetație. Poliția Republicii Moldova preciza că după ce alarma a fost dată de locuitorii din zonă, toate forțele specializate s-au îndreptat la fața locului pentru a stabili circumstanțele, cauza exploziei și pentru a lichida incendiul.

La fața locului, autoritățile au stabilit că nicio persoanǎ nu a avut de suferit, iar în zonă au fost depistate fragmentele dronei explodate.

Ulterior, Poliția Republicii Moldova a anunțat că specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Fragmentele dronei au fost proiectate pe o suprafață extinsă și au distrus mai multe gospodării din localitatea Crocmaz.

Imagine cu un fragment din drona explodată pe teritoriul Republicii Moldova. Foto: Facebook Maia Sandu

Poliția: Până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unor astfel de drone

"Poliția informează că cercetările la fața locului, în urma căderii și exploziei unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, au fost finalizate. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri, în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră.

Victime nu au fost înregistrate, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorări a mai multor gospodării din localitate.

Potrivit constatărilor preliminare, fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip „dronă-rachetă”.

Menționăm că, până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Poliției Republicii Moldova.

RO-ALERT în Tulcea, în miez de noapte, după ce radarele armatei au detectat o nouă dronă la graniță

La noi, cea mai recentă alertă de dronă a fost dată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Oamenii din Tulcea s-au trezit cu mesaj RO-ALERT, în miez de noapte, după ce radarele armatei au detectat o nouă dronă la granița României.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 8 august, la ora 23:35, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 00:22. (...) Ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina și nu a pătruns în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00:48", a transmis Ministerul Apărării.

Noile incidente raportate în România și Republica Moldova au venit după ce o dronă-momeală de tip Maya a explodat, sâmbătă dimineața, pe teritoriul Bulgariei.

Precizăm că situația de securitate din regiune se menține tensionată de la izbucnirea războiului din Ucraina, pe fondul incidentelor aeriere. România a doborât până acum trei drone care au pătruns în spațiul aerian național. Republica Moldova nu a doborât nicio dronă.