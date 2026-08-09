Un nou scenariu pentru drona explodată în Bulgaria. "Nu ar trebui să excludem o operațiune sub steag fals a Rusiei"

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

Un fost ministru al Apărării din Bulgaria avertizează că nu poate fi exclus scenariul unei operațiuni ruse sub "steag fals", după ce o dronă a explodat în Kardam.

Un fost ministru al Apărării din Bulgaria, Todor Tagatev, susține incidentul cu drona explodată lângă Kardam, de sâmbătă, ar putea fi o operațiune sub steag fals a Federației Ruse. Astfel, fostul oficial spune că este o ipoteză care nu poate fi exclusă, potrivit Mediapool.

"Și aceasta este într-adevăr cea mai probabilă ipoteză"

"Ministerul Apărării și Guvernul sunt concentrate în totalitate pe scenariul unei drone ucrainene care a făcut obiectul unui război electronic, bruiaj, manipularea semnalelor GPS, cel mai probabil.

Și aceasta este într-adevăr cea mai probabilă ipoteză. Există însă și o altă variantă. În urmă cu doar două zile, ministrul lituanian al Apărării a avertizat din nou că Rusia pregătește operațiuni sub steag fals folosind drone ucrainene la sol sau părți ale acestora, care vor fi ulterior folosite împotriva obiectelor din infrastructura critică a țărilor baltice.

Această ipoteză este mai puțin probabilă, dar în acest moment nu ar trebui să o excludem ”, a declarat Tagarev.

"Această dronă cu ogivă, deși mică, cade și explodează foarte aproape de stațiile de compresoare de pe conducta de gaze, ceea ce este extrem de important pentru aprovizionarea cu gaze nu numai a țărilor UE, ci și a Ucrainei în timpul iernii ”, a adăugat el.

Conform lui Tagatev, prim-ministrul, ministrul Apărării și șeful Forțelor Apărării caută soluții cu ajutorul mijloacelor și capacităților pe care le are la dispoziție statul bulgar.

„Totuși, trebuie să gândim puțin mai larg aici. De exemplu, Andrey Gyurov a explicat ieri că capacitatea noastră de a acționa cu forțele disponibile este limitată, dar trebuie să ne gândim la politici.

Ceea ce mă îngrijorează este că nu am auzit absolut nimic cu privire la politica de dezvoltare a capacităților relevante, nici de la prim-ministru, nici de la ministrul Apărării, nici de la oricine s-a alăturat declarațiilor pe această temă ”, a spus el.

Apărarea aeriană a fost întărită

După cele trei incidente de acum aproximativ două săptămâni cu drone rusești în România, fostul oficial a declarat că administrația de la Sofia și-a consolidat capacitățile de apărare anti-drone. Totodată, au fost activate mai multe mijloace de monitorizare a spațiului aerian, respectiv sisteme de rachete antiaeriene și aviație:

„Cu toate acestea, nu am putut reacționa în niciun fel, ceea ce arată că faptul că ne bazăm în întregime pe echipamente sovietice în Bulgaria, în special pe aceste radare, nu ne ajută cu nimic împotriva amenințărilor moderne la adresa securității noastre, cum ar fi amenințările provenite de la drone. De asemenea, nu avem mijloace suplimentare, deoarece din punct de vedere tehnic este complet posibil să se determine dacă avem în prezent manipulări ale semnalului GPS”, a punctat acesta.

Bulgaria se bazează pe echipamente vechi, din perioada sovietică, dar și pe unele mai noi, care însă nu sunt specializate, susține Tagatev.

„Acum aproximativ un an, am spus că era doar o chestiune de timp până când o dronă va intra în spațiul nostru aerian, așa că cu siguranță vom avea și alte cazuri pe măsură ce războiul continuă ”, a adăugat el.

Reacția premierului Bulgariei

Premierul Rumen Radev a transmis că o dronă a intrat sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian al Bulgariei dinspre România şi a explodat la aproape 100 de metri în interiorul teritoriului Bulgariei, transmite BTA. Explozia a avut loc la doar 1 kilometru distanță de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan.

Explozia dronei, într-un lan de floarea soarelui, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam

Incidentul s-a produs în imediata proximitate a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, aflat la graniţa dintre Bulgaria şi România, şi la aproape 1.000 de metri de o staţie de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, potrivit premierului bulgar.

Rumen Radev a subliniat că drona s-a prăbuşit într-un lan de floarea-soarelui. Zona a fost izolată, iar autorităţile au intervenit pentru gestionarea incidentului.

Nu au fost raportate victime şi nici pagube la infrastructură, a mai declart premierul bulgar.

Autoritățile bulgare stabilesc ce fel de dronă a explodat

"Sunetul dronei a fost detectat de Poliţia de Frontieră din România, după care o explozie puternică a fost auzită de patrula bulgară de frontieră din General Toşevo, aflată în zonă", a explicat Radev. Locul exploziei a fost identificat imediat, iar autorităţile încearcă să stabilească tipul dronei.

Premierul bulgar a subliniat că drona nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar. "Nu am primit nici informaţii de la Centrul Combinat de Operaţiuni Aeriene de la Torrejon, din Spania, care monitorizează spaţiul aerian din sudul Europei", a adăugat el.

În urma incidentului, personalul Poliţiei de Frontieră şi echipamentele utilizate pentru detectarea şi contracararea dronelor vor fi redistribuite de la frontiera cu Turcia la frontiera cu România.

La începutul săptămânii viitoare va avea loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia Polonia va prezenta informaţii despre incidentul cu rachete balistice produs pe teritoriul său, România va informa aliaţii cu privire la dronele detectate în spaţiul său aerian, iar Bulgaria va ridica problema dronei care a explodat pe teritoriul său, a declarat Radev.

"Nu este o dronă de jucărie, este o dronă mai mare"

Întrebat dacă drona era civilă sau militară, premierul bulgar a spus că există imagini fotografice, însă aparatul a fost atât de grav avariat în urma exploziei încât tipul său nu poate fi stabilit deocamdată. "Nu este o dronă de jucărie, este o dronă mai mare", a precizat el.

Radev a mai spus că, în acest moment, nu se poate stabili dacă incidentul a fost un atac deliberat şi nici dacă drona transporta ceva. El a precizat însă că aparatul avea la bord o cantitate considerabilă de material exploziv, suficient pentru a produce o explozie care să fie auzită de la o distanţă semnificativă.

În prezent, autorităţile au informaţii despre o singură dronă implicată în incident.

Radev a mai precizat că procedura pentru achiziţia unor radare digitale tridimensionale moderne a fost întârziată timp de mai mulţi ani, însă Ministerul Apărării face demersuri pentru accelerarea livrării acestora.

După ce premierul bulgar a spus că drona a ajuns în Bulgaria din România, MApN a oferit o reacție

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, sâmbătă, că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.

MApN monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor României și va comunica, în măsura în care vor apărea informații relevante, date suplimentare”, a transmis MApN.

De ce drona explodată aproape de granița României nu a fost detectată. Generalul Virgil Bălăceanu: Nu-și explică nici premierul Bulgariei

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a analizat cazul dronei care a explodat aproape de granița României, pe teritoriu bulgar.

"Este greu să-mi explic. Nu-și explică nici premierul Bulgariei, care este general de aviație și piloții lucrează și cu radarele și cu sistemele de apărare antiaeriană. De fapt, generalul Radev ne spune că după incidentele cu dronele din România, a luat măsuri de întărire a supravegherii la graniță. Nu cred că drona avea drept obiectiv să lovească vreun punct din România sau din Bulgaria. Sigur că acum putem să speculăm din punctul acesta de vedere.

Ceea ce ne spune generalul Radev este că au imagini cu drona. Probabil cineva a fotografiat. De regulă, Shahed 136 este foarte ușor identificabil prin fotografii, pentru că ne-am obișnuit cu Shahed 136 Geran 2. Lucrul foarte curios și greu de explicat acum este - dacă asistăm la un Shahed 136 și asta ne vor spune tot bulgarii - cum de a reușit să ajungă tocmai în Bulgaria survorând spațiul aerian al României, fie pe o traiectorie deasupra Drobrogei, fie pe o traiectorie deasupra apelor teritoriale și după aceea, ușor o manevră.

Dacă nu, lucrurile pot să fie de o altă natură, pentru că vor duce și la teorii conspiraționiste dintr-o asemenea perspectivă. Cel puțin opoziția pro-europeană din Bulgaria a început să comenteze incidentul ca fiind o extindere a creării unor situații de instabilitate și de insecuritate a Kremlinului până în Bulgaria. Sigur că acest lucru ar avea o mare curiozitate, din moment ce Radev, care este într-un fel sau altul prieten al lui Putin, a decis să nu mai sprijine războiul din Ucraina. Important este să așteptăm date cu privire la tipul acesta de dronă", a declarat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu la Antena 3 CNN.

Provocările pot să fie și mai ample

"Provocările pot să fie și mai ample. La ora actuală se discută foarte mult de testarea NATO în flancul de nord-est, uitându-se că incidentele cele mai grave, care presupun explozii - iată și cazul din Bulgaria - sunt în flancul de sud-est.

Sigur că aceste incidente sunt majore, mai ales în cazul în care ar produce victime umane. Hazardul sau dincolo de hazard, Dumnezeu ne-a ajutat., nu am avut victime umane la Galați. Însă aș lua în discuție doar un tip de de atac hibrid sau de acțiune, care poate să fie sub steag fals. Dacă într-o zi una din drone, fie maritimă, fie aeriană, o să lovească platforma Alfa care a fost deja instalată în exploatare Neptun Deep, ținând seama că este într-o zonă economică exclusivă, care nu intră sub incidența NATO?

Iată de ce, mai degrabă mă aștept la o amplificare a acțiunilor de tip hibrid, o parte dintre ele sub steag fals. Altele sunt determinate de acțiunile de apărare ale Ucrainei. Vorbesc de dronele în derivă. Ministerul Apărării nu ne-a spus decât despre prima dronă, dacă este Shahed 136, să vedem celelalte două drone, mai greu. Nu știu dacă s-au găsit restul în Delta Dunării și în apele teritoriale. Însă nu putem să mergem pe varianta că aceste incidente nu vor mai veni. Ele pot să aibă consecințe negative, fie că vorbim despre drone în derivă - adică mă refer la dronele care sunt deviate prin foc sau electronic de către ucrainieni - sau de acțiuni planificate ale rușilor, tocmai pe fondul acestor incidente. Mai degrabă Rusia va amplifica acțiunile hibride decât o acțiune clasică, un atac convențional", a mai spus Bălăceanu.

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