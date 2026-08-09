VIDEO - Apariție rară a lui Mojtaba Khamenei, după luni de absență. Imaginile ridică numeroase semne de întrebare

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene. Sursa foto: Agerpres

Un clip cu Mojtaba Khamenei a fost publicat de agenția de știri iraniană Mehr, controlată de stat, dar despre care nu se știe când a fost filmată, în contextul speculațiilor privind starea de sănătate a noului ayatolah.

Agenția de știri iraniană Mehr, controlată de stat, a postat o înregistrare video, care nu are dată, cu Mojtaba Khamenei, în contextul zvonurilor și speculațiilor ce durează de câteva luni, privind starea de sănătate a noului ayatollah.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de la atacul aerian lansat de Statele Unite şi Israel în februarie 2026, în urma căruia au murit tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, transmite NDTV.

„O înregistrare video cu Liderul Revoluției, Ayatollahul Seyyed Mojtaba Khamenei, difuzată în premieră”, a transmis agenția sâmbătă, postând materialul pe site-ul său.

Clip scurt, de 12 secunde, cu Mojtaba Khamenei. Numeroase semne de întrebare

Clipul are doar 12 secunde și îl arată pe Mojtaba, despre care se spune că a suferit răni grave la nivelul feței și al picioarelor în atacul din 28 februarie 2026. Dar în clip el pare că este într-o stare bună de sănătate, așezat pe un covor, într-o încăpere. Mojtaba Khamenei poartă un turban negru și o robă gri-deschis peste haine albe. El apare vorbind cu persoanele așezate în jurul său.

Dar nu este clar când și unde au fost filmate imaginile. Pe 20 martie, postul public de radiodifuziune IRIB difuzase o înregistrare video cu Mojtaba, foarte asemănătoare.

„Publicat pentru prima dată. O înregistrare video cu o lecție de științe religioase susținută de ayatollahul Mojtaba Khamenei”, se preciza pe X, fără a se menționa data ori locul.

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Ce se întâmplă cu Mojtaba Khamenei

De la numirea sa în funcția de al treilea Lider Suprem al Iranului, pe 8 martie 20276, Mojtaba Khamenei a transmis mai multe afirmații scrise prin intermediul agențiilor de știri de stat, dar nu a publicat nicio imagine ori înregistrare audio.

Mai mult, el nu a fost văzut la ceremoniile funerare ale tatălui său, ce au avut loc luna trecută.

Președintele Iranului: „Comunicarea cu Mojtaba este foarte „dificilă”

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a zis săptămâna aceasta că, acum, comunicarea cu Mojtaba este foarte „dificilă”.

„Este foarte dificil să comunicăm cu el în acest moment, dar, în orice caz, prezența sa este o sursă foarte mare de putere pentru noi, astfel încât să putem continua”, a spus el.

Dar Pezeshkian a declarat că a reușit să aibă întâlniri productive cu el și a fost întâmpinat cu „bunătate și o logică foarte sănătoasă”. „Din păcate, situația actuală permite unor persoane rău intenționate să-l descrie diferit și să prezinte o imagine diferită despre el”, a zis el.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut, în iulie 2026, că Mojtaba a „dispărut în proporție de 90%”. Recent, canalul 14 din Israel afirmase că Mojtaba se afla într-o „stare proastă”.

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