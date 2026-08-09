Care crezi că este prețul acestei garsoniere din Cluj, de 10 mp?

Garsonieră Cluj-Napoca, de 10 mp

Cluj-Napoca are printre cele mai mari prețuri în domeniul imobiliar. Dacă pentru unele plătiți designul, poziția și alte elemente ce țin de siguranță, sunt cazuri care ridică mari semne de întrebare.

Un exemplu este și această garsonieră de 10 mp din Cluj-Napoca. Și nu doar suprafața ar fi o problemă- știm! - la Cluj. Dar vorbim despre o garsonieră foarte mică aflată la demisol și care trebuie renovată. În ceea ce privește prețul, acesta se ridică la nu mai puțin de 58.000 de euro. Chiar dacă sunteți pregătiți să oferiți acești bani pentru o garsonieră la demisol, în Cluj-Napoca, mai aveți nevoie de o sumă importantă pentru renovare.

Calculul e simplu în ceea ce privește garsoniera din Cluj-Napoca: 5.800 de euro/mp. Cum fiecare metru pătrat contează - când vorbim de doar 10 mp, vânzătorul vă pune la dispoziție alți 2 mp, pentru depozitate, arată stiridecluj.ro.

Proprietatea este prezentată ca o investiție, fiind poziționată ultracentral în Cluj-Napoca.

Garsonieră ultracentrală

”Garsonieră compactă de 10 mp+ spațiu suplimentar de depozitare de 2 mp, situată ultracentral, într-o zonă cu acces rapid către puncte de interes, restaurante, cafenele și mijloace de transport. Poziționarea excelentă o face ideală pentru investiție în regim hotelier sau închiriere pe termen scurt” arată anunțul de vânzare.

De fapt, poziționarea pare că este cea care duce prețul la 58.000 de euro. Altfel, ”proprietatea necesită renovare, oferind însă posibilitatea amenajării exact după propriul gust sau optimizării pentru randament maxim. Compartimentarea este eficientă pentru suprafața disponibilă, iar spațiul de depozitare separat reprezintă un avantaj important într-o locuință de acest tip”.

Poate fi achiziționată doar cu banii jos

”Datorită poziției ultracentrale și costurilor reduse de întreținere, garsoniera are potențial foarte bun pentru exploatare în regim Airbnb/Booking, fiind atractivă pentru turiști, studenți sau persoane aflate în tranzit” mai arată anunțul.

Și dacă nu credeați că ar mai putea există vreun minus, aflăm că garsoniera nu poate fi achiziționată prin credit.

În anii 2023, 2024, o garsonieră mai mare și renovată făcea deliciul presei: garsoniera cu canapea galbenă, de 11 mp, pe atunci mult mai ieftină decât oferta de astăzi: 40.000 de euro!

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