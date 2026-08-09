Bărbat acuzat că a păcălit cel puțin 30 de persoane cu bilete inexistente la UNTOLD 2026 a fost reținut

Captură IPJ Cluj - Bărbat acuzat că a păcălit sute de persoane cu bilete inexistente la UNTOLD 2026 a fost reținut

Un bărbat de 30 de ani din Cluj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi păcălit cel puțin 30 de oameni, promițându-le bilete la UNTOLD 2026.

Un clujean ar fi înșelat mai multe persoane, oferindu-le spre vânzare bilete la festivalul UNTOLD 2026. El ar fi încasat banii, însă fără să le fi livrat biletele și fără să le restituie sumele plătite. Ar fi fost înșelate cel puțin 30 de persoane, care au depus plângeri, dar se vehiculează că ar fi vorba despre sute de persoane.

A promis bilete la UNTOLD 2026 și a încasat banii. Cum ar fi fost înșelate 30 de persoane de un bărbat din Cluj

”La data de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj – Biroul de Investigații Criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 30 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada cuprinsă între începutul anului 2026 și până în data de 7 august a.c., acesta ar fi indus în eroare 30 de persoane, prin aceea că le-ar fi oferit spre vânzare bilete la festival, solicitând în schimb contravaloarea acestora. Deși persoanele în cauză ar fi efectuat tranzacțiile pentru achiziționarea biletelor, acestea nu le-ar fi primit până la începerea festivalului și nici nu și-ar fi recuperat banii”, transmite IPJ Cluj.

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Percheziții domiciliare la bărbatul de 30 de ani

”La data de 8 august a.c., polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare și alte bunuri de interes pentru cauză.

În baza probatoriului administrat, la data de 8 august a.c., polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 30 de ani.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale și luării măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii”, mai notează IPJ Cluj.

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