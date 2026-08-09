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Educația în vacanță: "Cărțile pe foc"? Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, la DC Edu - VIDEO

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Data publicării: 09 Aug 2026
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imagine cu prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, la DC Edu
Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, invitată la DC Edu - VIDEO

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, este invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan, la emisiunea DC Edu.

Luni, 10 august 2026, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, revine la emisiunea DC Edu.

Vacanța înseamnă doar relaxare sau ar trebui să fie o perioadă de învățare, descoperire și dezvoltare? Câtă libertate este prea multă în vacanță și unde începe, de fapt, responsabilitatea educațională a părinților? Copiii trebuie să uite de școală în vacanță sau pot învăța fără să se simtă că fac școală acasă? Răspunsurile ni le oferă prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, în noua ediție a DC Edu.

Temele de dezbatere:

  • Psihologia vacanței 
  • Vacanța și starea de bine
  • Libertate și relaxare fără limite?
  • Educația în vacanță
  • Vacanța "altfel"
  • "Cărțile pe foc"?
  • Lectura ca relaxare și evaziune
  • Activități cu potențial educațional
  • Cultura - o ofertă pentru vacanță
  • Călătoriile - experiențe ale cunoașterii
  • Tehnologia și vacanța

Rămâneți cu noi pe DC News, luni, 9 august, de la ora 20.00, unde prof. univ. dr. Sorin Ivan vă așteaptă, alături de prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară pentru a afla mai multe despre cum trebuie făcută educația copiilor pe timpul vacanței, atunci când nu ne mai putem baza pe profesori.

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