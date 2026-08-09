Educația în vacanță: "Cărțile pe foc"? Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, la DC Edu - VIDEO

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, invitată la DC Edu - VIDEO

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, este invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan, la emisiunea DC Edu.

Luni, 10 august 2026, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, revine la emisiunea DC Edu.

Vacanța înseamnă doar relaxare sau ar trebui să fie o perioadă de învățare, descoperire și dezvoltare? Câtă libertate este prea multă în vacanță și unde începe, de fapt, responsabilitatea educațională a părinților? Copiii trebuie să uite de școală în vacanță sau pot învăța fără să se simtă că fac școală acasă? Răspunsurile ni le oferă prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, în noua ediție a DC Edu.

Temele de dezbatere:

Psihologia vacanței

Vacanța și starea de bine

Libertate și relaxare fără limite?

Educația în vacanță

Vacanța "altfel"

"Cărțile pe foc"?

Lectura ca relaxare și evaziune

Activități cu potențial educațional

Cultura - o ofertă pentru vacanță

Călătoriile - experiențe ale cunoașterii

Tehnologia și vacanța

Rămâneți cu noi pe DC News, luni, 9 august, de la ora 20.00, unde prof. univ. dr. Sorin Ivan vă așteaptă, alături de prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară pentru a afla mai multe despre cum trebuie făcută educația copiilor pe timpul vacanței, atunci când nu ne mai putem baza pe profesori.