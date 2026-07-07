Cum a fost la lansarea programului de tabere Arc. Entuziasm și dans popular între tinerii români din diaspora

Foto Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Facebook

Cea de-a XVII-a ediție a Programului de Tabere „ARC”, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a fost deschisă oficial luni, la Cercul Militar Național din București.

În fața reprezentanților instituțiilor statului, ai Bisericii și ai comunităților românești din afara granițelor, mesajul transmis a fost unul comun: păstrarea legăturii dintre noile generații și România.

Sala Cercul Militar Național a reunit oficiali, invitați și reprezentanți ai instituțiilor implicate în unul dintre cele mai importante programe dedicate românilor din diaspora și din comunitățile istorice. Taberele ARC își deschid porțile pentru o nouă ediție, iar în această vară vor aduce în România mii de copii și tineri care vor avea ocazia să descopere limba, tradițiile și cultura țării din care provin familiile lor.

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