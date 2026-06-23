DC Media Group va organiza, în data de 24 iunie 2026, evenimentul „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”.

Evenimentul va avea loc la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, începând cu ora 13:00. Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele DCNews TV, DCNews și DCMedical.



CONTEXT

Într-un context economic și social tot mai complex, sănătatea populației devine un element esențial pentru securitatea națională, reziliența socială și dezvoltarea sustenabilă. Un sistem de sănătate eficient și orientat spre prevenție contribuie direct la creșterea productivității, reducerea costurilor sociale și consolidarea stabilității economice. În acest sens, sănătatea este tot mai frecvent abordată ca parte a infrastructurii critice a unui stat modern, esențială pentru funcționarea economiei.

Dezvoltarea economică durabilă este condiționată de existența unei populații sănătoase, ceea ce consolidează rolul sănătății ca investiție strategică în politicile publice și în alocarea resurselor bugetare. În același timp, investițiile în sănătate contribuie la eficientizarea sistemului, prin reducerea costurilor asociate tratamentelor complexe și a pierderilor generate de incapacitatea de muncă.



În cadrul evenimentului vor fi abordate următoarele teme de dezbatere:



Prevenție și sănătate publică

Screening și diagnostic precoce

Vaccinare și educație pentru sănătate

Combaterea bolilor cronice prin politici publice

Impactul sănătății asupra Pib

Costurile ascunse ale bolilor cronice

Politici publice pentru echitate în sănătate

Alfabetizare medicală și combaterea dezinformării în sănătatea publică

Promovarea stilului de viață sănătos: nutriție, activitate fizică și prevenirea dependențelor

Digitalizarea sistemului de sănătate publică



Telemedicină, registrele bolilor și dosarul electronic al pacientului

Inteligența artificială în diagnostic

Date medicale și politici publice bazate pe evidențe

Finanțarea predictibilă



Reforme versus improvizație

Modele europene de succes

Indicatori reali de performanță

Măsurarea randamentului investițiilor în sănătate



Agenda evenimentului



12:30 – 13:00 | Înregistrare participanți & Welcome Coffee



13:00 – 15:50 | Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice: dezbateri, bune practici și soluții pentru dezvoltarea unui sistem medical performant

Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist



Dr. Stela FIRU, Secretar de stat, Ministerul Sănătății



György ATTILA, Subsecretat de Stat, Ministerul Finanțelor



Dr. Horațiu MOLDOVAN, Președinte CNAS



Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților



Dr. Cristian VÂNTU, Vicepreședinte Comisia pentru sănătate, Senatul României



Raluca SÎMBOTIN, Policy and Government Relations Director, MSD România



Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”



Dr. Tarig MASSAWI, Director medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov



Gabriel DINA, Country Lead Pfizer România și Bulgaria



Prof. univ. dr. Cristian OANCEA, Medic primar pneumolog, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ,,Dr. Victor Babeș’’ Timișoara ONLINE



Cătălin RADU, General Manager Bristol-Myers Squibb (BMS)



Cristina PRICOP, Corporate Affairs Lead Sanofi România



Ioana BIANCHI, Director de relații externe, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (A.R.P.I.M)



Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților



Conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, Secretar General Colegiul Medicilor din România ONLINE



Prof. univ. dr. Simin Aysel FLORESCU, Manager Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr.Victor Babeș

Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților



Silviu Iulian COȘA, Membru Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României



Marius HUMELNICU, Membru Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, Senatul României



Prof. univ. dr. Carmen ORBAN, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României



George Mădălin BORȘ, Vicepreședinte Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Camera Deputațior



Conf. univ. dr. Adrian PANĂ, Medic primar de sănătate publică și management



Radu GĂNESCU, Președinte COPAC



Dr. Rodica TĂNĂSESCU, Vicepreședinte Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov



Prof. univ. dr. Şerban Mircea NEGRU, Medic primar oncologie medicală ONLINE



Nicoleta PAULIUC, Membru Comisia pentru Sănătate, Senatul României TBC



15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A



16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH