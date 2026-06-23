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HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 23 Iun 2026
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HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice

DC Media Group va organiza, în data de 24 iunie 2026, evenimentul „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”.

Evenimentul va avea loc la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, începând cu ora 13:00. Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele DCNews TV, DCNews și DCMedical.

 
CONTEXT

Într-un context economic și social tot mai complex, sănătatea populației devine un element esențial pentru securitatea națională, reziliența socială și dezvoltarea sustenabilă. Un sistem de sănătate eficient și orientat spre prevenție contribuie direct la creșterea productivității, reducerea costurilor sociale și consolidarea stabilității economice. În acest sens, sănătatea este tot mai frecvent abordată ca parte a infrastructurii critice a unui stat modern, esențială pentru funcționarea economiei.

Dezvoltarea economică durabilă este condiționată de existența unei populații sănătoase, ceea ce consolidează rolul sănătății ca investiție strategică în politicile publice și în alocarea resurselor bugetare. În același timp, investițiile în sănătate contribuie la eficientizarea sistemului, prin reducerea costurilor asociate tratamentelor complexe și a pierderilor generate de incapacitatea de muncă.


În cadrul evenimentului vor fi abordate următoarele teme de dezbatere:


Prevenție și sănătate publică

Screening și diagnostic precoce

Vaccinare și educație pentru sănătate

Combaterea bolilor cronice prin politici publice

Impactul sănătății asupra Pib

Costurile ascunse ale bolilor cronice

Politici publice pentru echitate în sănătate

Alfabetizare medicală și combaterea dezinformării în sănătatea publică

Promovarea stilului de viață sănătos: nutriție, activitate fizică și prevenirea dependențelor

Digitalizarea sistemului de sănătate publică


Telemedicină, registrele bolilor și dosarul electronic al pacientului

Inteligența artificială în diagnostic

Date medicale și politici publice bazate pe evidențe

Finanțarea predictibilă


Reforme versus improvizație

Modele europene de succes

Indicatori reali de performanță

Măsurarea randamentului investițiilor în sănătate


Agenda evenimentului


12:30 – 13:00 | Înregistrare participanți & Welcome Coffee


13:00 – 15:50 | Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice: dezbateri, bune practici și soluții pentru dezvoltarea unui sistem medical performant

Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist 
 

Dr. Stela FIRU, Secretar de stat, Ministerul Sănătății 


 György ATTILA, Subsecretat de Stat, Ministerul Finanțelor


Dr. Horațiu MOLDOVAN, Președinte CNAS 


Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților 


Dr. Cristian VÂNTU, Vicepreședinte Comisia pentru sănătate, Senatul României 


Raluca SÎMBOTIN, Policy and Government Relations Director, MSD România


Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”


Dr. Tarig MASSAWI, Director medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov


Gabriel DINA, Country Lead Pfizer România și Bulgaria


Prof. univ. dr. Cristian OANCEA, Medic primar pneumolog, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ,,Dr. Victor Babeș’’ Timișoara ONLINE


Cătălin RADU, General Manager Bristol-Myers Squibb (BMS)


Cristina PRICOP, Corporate Affairs Lead Sanofi România


Ioana BIANCHI, Director de relații externe, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (A.R.P.I.M)


Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților 


Conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, Secretar General Colegiul Medicilor din România ONLINE 


Prof. univ. dr. Simin Aysel FLORESCU, Manager Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr.Victor Babeș

Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților


Silviu Iulian COȘA, Membru Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României


Marius HUMELNICU, Membru Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, Senatul României


Prof. univ. dr. Carmen ORBAN, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României


George Mădălin BORȘ, Vicepreședinte Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Camera Deputațior


Conf. univ. dr. Adrian PANĂ, Medic primar de sănătate publică și management


Radu GĂNESCU, Președinte COPAC


Dr. Rodica TĂNĂSESCU, Vicepreședinte Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov


Prof. univ. dr. Şerban Mircea NEGRU, Medic primar oncologie medicală ONLINE


Nicoleta PAULIUC, Membru Comisia pentru Sănătate, Senatul României TBC


15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A


16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH

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