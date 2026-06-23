DC Media Group va organiza, în data de 24 iunie 2026, evenimentul „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”.
Evenimentul va avea loc la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, începând cu ora 13:00. Dezbaterile vor fi transmise live pe platformele DCNews TV, DCNews și DCMedical.
CONTEXT
Într-un context economic și social tot mai complex, sănătatea populației devine un element esențial pentru securitatea națională, reziliența socială și dezvoltarea sustenabilă. Un sistem de sănătate eficient și orientat spre prevenție contribuie direct la creșterea productivității, reducerea costurilor sociale și consolidarea stabilității economice. În acest sens, sănătatea este tot mai frecvent abordată ca parte a infrastructurii critice a unui stat modern, esențială pentru funcționarea economiei.
Dezvoltarea economică durabilă este condiționată de existența unei populații sănătoase, ceea ce consolidează rolul sănătății ca investiție strategică în politicile publice și în alocarea resurselor bugetare. În același timp, investițiile în sănătate contribuie la eficientizarea sistemului, prin reducerea costurilor asociate tratamentelor complexe și a pierderilor generate de incapacitatea de muncă.
În cadrul evenimentului vor fi abordate următoarele teme de dezbatere:
Prevenție și sănătate publică
Screening și diagnostic precoce
Vaccinare și educație pentru sănătate
Combaterea bolilor cronice prin politici publice
Impactul sănătății asupra Pib
Costurile ascunse ale bolilor cronice
Politici publice pentru echitate în sănătate
Alfabetizare medicală și combaterea dezinformării în sănătatea publică
Promovarea stilului de viață sănătos: nutriție, activitate fizică și prevenirea dependențelor
Digitalizarea sistemului de sănătate publică
Telemedicină, registrele bolilor și dosarul electronic al pacientului
Inteligența artificială în diagnostic
Date medicale și politici publice bazate pe evidențe
Finanțarea predictibilă
Reforme versus improvizație
Modele europene de succes
Indicatori reali de performanță
Măsurarea randamentului investițiilor în sănătate
Agenda evenimentului
12:30 – 13:00 | Înregistrare participanți & Welcome Coffee
13:00 – 15:50 | Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice: dezbateri, bune practici și soluții pentru dezvoltarea unui sistem medical performant
Moderator: Val VÂLCU, Jurnalist
Dr. Stela FIRU, Secretar de stat, Ministerul Sănătății
György ATTILA, Subsecretat de Stat, Ministerul Finanțelor
Dr. Horațiu MOLDOVAN, Președinte CNAS
Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
Dr. Cristian VÂNTU, Vicepreședinte Comisia pentru sănătate, Senatul României
Raluca SÎMBOTIN, Policy and Government Relations Director, MSD România
Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Dr. Tarig MASSAWI, Director medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov
Gabriel DINA, Country Lead Pfizer România și Bulgaria
Prof. univ. dr. Cristian OANCEA, Medic primar pneumolog, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ,,Dr. Victor Babeș’’ Timișoara ONLINE
Cătălin RADU, General Manager Bristol-Myers Squibb (BMS)
Cristina PRICOP, Corporate Affairs Lead Sanofi România
Ioana BIANCHI, Director de relații externe, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (A.R.P.I.M)
Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților
Conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, Secretar General Colegiul Medicilor din România ONLINE
Prof. univ. dr. Simin Aysel FLORESCU, Manager Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr.Victor Babeș
Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
Silviu Iulian COȘA, Membru Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României
Marius HUMELNICU, Membru Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, Senatul României
Prof. univ. dr. Carmen ORBAN, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României
George Mădălin BORȘ, Vicepreședinte Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Camera Deputațior
Conf. univ. dr. Adrian PANĂ, Medic primar de sănătate publică și management
Radu GĂNESCU, Președinte COPAC
Dr. Rodica TĂNĂSESCU, Vicepreședinte Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov
Prof. univ. dr. Şerban Mircea NEGRU, Medic primar oncologie medicală ONLINE
Nicoleta PAULIUC, Membru Comisia pentru Sănătate, Senatul României TBC
15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A
16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH