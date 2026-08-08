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Trump atacă dur decizia instanţei de a bloca proiectul sălii de bal de la Casa Albă: „O ruşine naţională”

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 08 Aug 2026
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Președintele SUA Donald Trump / Foto Agerpres

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a catalogat ca fiind "o ruşine naţională" decizia justiţiei de a bloca proiectul de construire a unei monumentale săli de bal la Casa Albă, după ce a anunțat deja că va face apel la Curtea Supremă a SUA.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, despre decizia justiţiei de a bloca proiectul de construire a unei monumentale săli de bal la Casa Albă, că este "o ruşine naţională", după ce a anunțat deja că va face apel la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Trump: "Această decizie este o rușine națională"

"Această decizie, luată în condiţiile în care o mare parte din lucrări a fost deja realizată şi finanţată, constituie o ameninţare la cel mai înalt nivel pentru securitatea naţională. Este, de asemenea, o ruşine naţională", a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, potrivit AFP.

O curte de apel federală a menţinut vineri suspendarea lucrărilor dispusă în luna aprilie 2026 de un judecător, într-un proces intentat de Trustul Naţional pentru Conservare Istorică. Organizaţia contestă demolarea Aripii de Est şi construirea sălii de bal fără autorizarea Congresului. Curtea a stabilit că administraţia are la dispoziţie 14 zile pentru a sesiza Curtea Supremă.

Hotărârea a fost luată cu două voturi la unu. În motivarea hotărârii, instanţa a apreciat că decizia privind construirea unei săli de bal de aproape 8.360 de metri pătraţi este una care trebuie să aparţină Congresului şi că Executivul nu are autoritate neîngrădită pentru a remodela Casa Albă fără aprobarea acestuia.

Planul administrației Trump cu Biroul Oval

Planul sălii de bal a fost prezentat de administraţia Trump drept necesar pentru găzduirea unor evenimente oficiale de amploare şi din motive de securitate. Trump a anunţat deja că va contesta decizia în faţa Curţii Supreme.

Într-o speţă separată, preşedintele i-a cerut vineri procurorului federal Jeanine Pirro să îşi reconsidere decizia de a renunţa la dosarul privind presupusul vandalism de la piscina reflectorizantă a Memorialului Lincoln, relatează Reuters.

"Procurorul SUA Jeanine Pirro ar trebui să îşi reconsidere decizia luată în grabă", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Biroul lui Pirro a susţinut într-un document depus săptămâna trecută că deteriorarea foliei piscinei a fost provocată de o instalare defectuoasă, nu de vandalism. Procurorii au cerut renunţarea la acuzaţiile împotriva fostului olimpic David Hearn, acuzat că ar fi deteriorat intenţionat piscina înaintea festivităţilor dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Un judecător a aprobat joi cererea procurorilor de respingere a acuzaţiei. Hearn a negat orice faptă ilegală.

Trump, critici la adresa procuroarei Pirro

Donald Trump a criticat-o pe Pirro pentru renunţarea la dosar, afirmând în această săptămână că aceasta "a cedat" presiunilor unui judecător şi "s-a pliat ca o umbrelă". Pirro, fostă prezentatoare Fox News şi aliată de lungă durată a lui Trump, este principalul procuror federal din Washington.

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