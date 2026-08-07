Ce se întâmplă cu primul buletin electronic, decizia luată astăzi de Guvern pentru toți românii

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Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre privind cărțile electronice de identitate. Iată ce prevede acesta.

Guvernul României a aprobat, vineri, 7 august 2026, un proiect de hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate, pe întreaga durată a implementării programului, utilizând sumele alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Emiterea gratuită a cărților electronice de identitate se va realiza în limita fondurilor deja alocate

Potrivit hotărârii de Guvern, emiterea gratuită a cărților electronice de identitate se va realiza în limita fondurilor deja alocate și disponibile, fără alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul de stat.

"HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art.2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1335/2023 pentru stabilirea condițiilor, limitelor și a mecanismului de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate.

Prin adoptarea acestei Hotărâri, se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate din sumele alocate prin PNRR, pe întreaga perioadă de implementare a programului, în limita fondurilor deja alocate acestei investiții. Emiterea gratuită a cărților electronice de identitate se va realiza exclusiv în limita fondurilor deja alocate și disponibile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției, fără alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul de stat", se arată în hotărârea adoptată de Guvernul României.

Reamintim că emiterea gratuită a primei cărți electronice de identitate a fost una dintre măsurile menite să stimuleze adoptarea acestui nou document. Data limită pentru implementarea investiției este 29 august 2026. Până atunci, românii pot beneficia, în limita fondurilor disponbile, de noul document fără costuri suplimentare. După această dată însă, eliberarea cărților electronice de identitate ar putea fi supusă unei noi reglementări privind taxele.

Când expiră definitiv buletinul vechi?

Precizăm că odată cu emiterea cărților electronice de identitate, buletinele emise după modelul din 1997 vor fi retrase din circulație într-un mod treptat.

Astfel, românii care au o carte de identitate pe modelul vechi, o pot folosi până la data expirării notată în document. Totuși, nu o mai pot face dacă data expirării trece de 3 august 2031, conform Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

De la această dată, documentul nu va mai putea fi folosit nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate de pe cartea de identitate nu a expirat.

În raport cu standardele europene actuale, modelul din 1997 este făcut pe suport de hârtie tip Teslin, iar astfel are elemente de securitate învechite. Tipul acesta de document este mult mai ușor de falsificat. Totodată, modelul din 1997 nu mai oferă nivelul de protecție impus de timpurile actuale. Vezi mai mult AICI.

Care e diferența dintre cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS)

România a trecut deja la noile documente de identitate, mai exact cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS).

Deși ambele documente sunt de tip card bancar, emise începând cu anul 2025, și sunt folosite pentru identificarea titularilor, diferențele apar atunci când vorbim despre funcționalitate.

Mai exact, cartea electronică de identitate (CEI) este realizată pe un cadru din policarbonat și include un cip securizat. Cipul permite stocarea datelor titularului și este protejat prin două PIN-uri diferite. CEI aduce protecție ridicată împotriva falsificării. De asemenea, permite accesarea serviciilor publice digitale, autentificarea online și utilizarea semnăturii electronice cu valoare juridică. În plus, CEI poate fi folosit în locul pașaportului, pentru călătoriile în statele UE, în Spațiul Schengen, precum și în alte state partenere precum Republica Moldova și Turcia.

În schimb, deși și cartea de identitate simplă (CIS) are un format modern și elemente de securitate mai bune față de modelul din 1997, nu conține cip și nu poate fi folosită pentru călătorii în afara țării sau pentru autentificarea în serviciile publice digitale.