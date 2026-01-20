€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Economie Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Data publicării: 08:51 20 Ian 2026

EXCLUSIV Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Autor: Anca Murgoci

NOUL BULETIN ADRESA adresa lipsește de pe buletin

Dacă deții o carte de identitate nouă, adică pe românește... „un buletin cu CIP”, pregătește-te! N-ai idee ce urmează...

 

Să luăm următoarea situație ipotetică... deși nu e deloc ipotetică. Mergi cu mașina, te oprește polițistul și îți cere buletinul. Tu n-ai făcut nimic, deci n-ai de ce să te sperii. Dar... există un mare dar. Deoarece adresa nu este vizibilă pe noul „buletin cu CIP”, polițistul nu o poate vedea fără un cititor special. 

În situația în care aplicația nu este disponibilă, aplicație pe care tu, om simplu, trebuie să o ai instalată pe telefon, sau polițistul nu are cititor, poți fi nevoit să prezinți o adeverință care atestă domiciliul, obținută de la serviciile de evidență a persoanelor.

Așadar... dacă ți-ai uitat telefonul acasă, sau s-a descarcat, sau s-a blocat, sau dacă nu ai smartphone... pe românește... ai pus-o. Cât despre a umbla după tine cu o adeverință de la serviciile de evidență a persoanelor.... haideți să fim serioși. Încă o „foaie” în plus pe care o poți pierde oricând. Plus că... de cele mai multe ori, păstrăm adeverința lângă buletin, deci nu mai e nicio șmecherie cu secretomania legată de adresa ta din buletin. Adică ce mare securitate atâta timp cât umbli cu o adeverință după tine care atestă adresa ta? 

Autoritățile vin și ne spun așa: De ce adresa de domiciliu nu este inscripționată (tipărită)? Pentru protecția datelor personale, pentru că adresa tipărită înseamnă și o expunere mai mare a titularului la riscuri (furt de identitate, hărțuire, folosire abuzivă a datelor). Bun... dar trebuie să ai o adeverință după tine în care scrie unde locuiești. Sesizați paradoxul, da?

Două PIN-uri... pentru noul buletin

Și, într-o eră digitală în care ți se cer parole peste parole, autentificări peste autentificări, mai vine o lovitură... Trebuie să ții minte încă două conduri PIN chiar și pentru „buletinul cu CIP”. Și avem noi probleme cu reținutul atâtor coduri, d-apăi bunica.

Haideți să vedem ce facem cu aceste două coduri PIN. 

Noua carte de identitate are două coduri PIN diferite:

PIN de autentificare (4 cifre) - folosit mai des, pentru acțiuni de rutină, cum ar fi conectarea într-o platformă online. El confirmă identitatea ta și dovedește că tu ești titularul CEI;


PIN de semnătură electronică (6 cifre) - folosit mai rar, doar atunci când vrei să semnezi, cu valoare juridică, un document digital. Acest PIN arată intenția ta clară și explicită de a semna, nu doar de a te autentifica.

V-ați făcut „buletin cu CIP”? Cum vi se pare? Cu ce alte probleme v-ați confruntat și care a fost experiența dumneavoastră cu noua carte de identitate?

VEZI ȘI: EXCLUSIV „Locuințe pentru toți?” Mitul comunist care îi păcălește pe tineri, demontat de un expert 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

buletin cip
carte de identitate
carte de identitate electronica
adresa
domiciliu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Publicat acum 11 minute
Ciprian Ciucu: De săptămâna viitoare, polițiștii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea
Publicat acum 17 minute
PPC Renewables România a depășit 1,5 GW în capacități regenerabile instalate și continuă strategia sa de creștere 
Publicat acum 19 minute
Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Australian Open
Publicat acum 26 minute
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat acum 17 ore si 40 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 13 ore si 4 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 19-25 ianuarie 2026
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close