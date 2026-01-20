Să luăm următoarea situație ipotetică... deși nu e deloc ipotetică. Mergi cu mașina, te oprește polițistul și îți cere buletinul. Tu n-ai făcut nimic, deci n-ai de ce să te sperii. Dar... există un mare dar. Deoarece adresa nu este vizibilă pe noul „buletin cu CIP”, polițistul nu o poate vedea fără un cititor special.

În situația în care aplicația nu este disponibilă, aplicație pe care tu, om simplu, trebuie să o ai instalată pe telefon, sau polițistul nu are cititor, poți fi nevoit să prezinți o adeverință care atestă domiciliul, obținută de la serviciile de evidență a persoanelor.

Așadar... dacă ți-ai uitat telefonul acasă, sau s-a descarcat, sau s-a blocat, sau dacă nu ai smartphone... pe românește... ai pus-o. Cât despre a umbla după tine cu o adeverință de la serviciile de evidență a persoanelor.... haideți să fim serioși. Încă o „foaie” în plus pe care o poți pierde oricând. Plus că... de cele mai multe ori, păstrăm adeverința lângă buletin, deci nu mai e nicio șmecherie cu secretomania legată de adresa ta din buletin. Adică ce mare securitate atâta timp cât umbli cu o adeverință după tine care atestă adresa ta?

Autoritățile vin și ne spun așa: De ce adresa de domiciliu nu este inscripționată (tipărită)? Pentru protecția datelor personale, pentru că adresa tipărită înseamnă și o expunere mai mare a titularului la riscuri (furt de identitate, hărțuire, folosire abuzivă a datelor). Bun... dar trebuie să ai o adeverință după tine în care scrie unde locuiești. Sesizați paradoxul, da?

Două PIN-uri... pentru noul buletin

Și, într-o eră digitală în care ți se cer parole peste parole, autentificări peste autentificări, mai vine o lovitură... Trebuie să ții minte încă două conduri PIN chiar și pentru „buletinul cu CIP”. Și avem noi probleme cu reținutul atâtor coduri, d-apăi bunica.

Haideți să vedem ce facem cu aceste două coduri PIN.

Noua carte de identitate are două coduri PIN diferite:

PIN de autentificare (4 cifre) - folosit mai des, pentru acțiuni de rutină, cum ar fi conectarea într-o platformă online. El confirmă identitatea ta și dovedește că tu ești titularul CEI;



PIN de semnătură electronică (6 cifre) - folosit mai rar, doar atunci când vrei să semnezi, cu valoare juridică, un document digital. Acest PIN arată intenția ta clară și explicită de a semna, nu doar de a te autentifica.

V-ați făcut „buletin cu CIP”? Cum vi se pare? Cu ce alte probleme v-ați confruntat și care a fost experiența dumneavoastră cu noua carte de identitate?

