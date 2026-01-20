Dacă deții o carte de identitate nouă, adică pe românește... „un buletin cu CIP”, pregătește-te! N-ai idee ce urmează...
Să luăm următoarea situație ipotetică... deși nu e deloc ipotetică. Mergi cu mașina, te oprește polițistul și îți cere buletinul. Tu n-ai făcut nimic, deci n-ai de ce să te sperii. Dar... există un mare dar. Deoarece adresa nu este vizibilă pe noul „buletin cu CIP”, polițistul nu o poate vedea fără un cititor special.
În situația în care aplicația nu este disponibilă, aplicație pe care tu, om simplu, trebuie să o ai instalată pe telefon, sau polițistul nu are cititor, poți fi nevoit să prezinți o adeverință care atestă domiciliul, obținută de la serviciile de evidență a persoanelor.
Așadar... dacă ți-ai uitat telefonul acasă, sau s-a descarcat, sau s-a blocat, sau dacă nu ai smartphone... pe românește... ai pus-o. Cât despre a umbla după tine cu o adeverință de la serviciile de evidență a persoanelor.... haideți să fim serioși. Încă o „foaie” în plus pe care o poți pierde oricând. Plus că... de cele mai multe ori, păstrăm adeverința lângă buletin, deci nu mai e nicio șmecherie cu secretomania legată de adresa ta din buletin. Adică ce mare securitate atâta timp cât umbli cu o adeverință după tine care atestă adresa ta?
Autoritățile vin și ne spun așa: De ce adresa de domiciliu nu este inscripționată (tipărită)? Pentru protecția datelor personale, pentru că adresa tipărită înseamnă și o expunere mai mare a titularului la riscuri (furt de identitate, hărțuire, folosire abuzivă a datelor). Bun... dar trebuie să ai o adeverință după tine în care scrie unde locuiești. Sesizați paradoxul, da?
Și, într-o eră digitală în care ți se cer parole peste parole, autentificări peste autentificări, mai vine o lovitură... Trebuie să ții minte încă două conduri PIN chiar și pentru „buletinul cu CIP”. Și avem noi probleme cu reținutul atâtor coduri, d-apăi bunica.
Haideți să vedem ce facem cu aceste două coduri PIN.
Noua carte de identitate are două coduri PIN diferite:
PIN de autentificare (4 cifre) - folosit mai des, pentru acțiuni de rutină, cum ar fi conectarea într-o platformă online. El confirmă identitatea ta și dovedește că tu ești titularul CEI;
PIN de semnătură electronică (6 cifre) - folosit mai rar, doar atunci când vrei să semnezi, cu valoare juridică, un document digital. Acest PIN arată intenția ta clară și explicită de a semna, nu doar de a te autentifica.
V-ați făcut „buletin cu CIP”? Cum vi se pare? Cu ce alte probleme v-ați confruntat și care a fost experiența dumneavoastră cu noua carte de identitate?
VEZI ȘI: EXCLUSIV „Locuințe pentru toți?” Mitul comunist care îi păcălește pe tineri, demontat de un expert
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci