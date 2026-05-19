România, aproape de incapacitatea de plată a pensiilor și salariilor? Mugur Isărescu (BNR), precizări

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a respins scenariile apărute în spațiul public privind un posibil risc de incapacitate de plată a pensiilor și salariilor.

„Sunt foarte multe analize din spațiul public arată că suntem la marginea prăpastiei, că suntem în incapacitate de plată. Există, practic, un risc real de incapacitate de plată a pensiilor, salariilor?”, a fost întrebat marți guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

BNR respinge scenariile de incapacitate de plată: „Nu avem o asemenea situație”, afirmă Mugur Isărescu

„Nu suntem aici, nu împărtășesc acest punct de vedere. Este catastrofic și nu ne face bine. În general, încetarea plăților se referă la plățile externe, când nu îți plătești la timp obligațiile externe. Nu avem o asemenea situație”, a declarat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a insistat că România dispune de rezerve valutare adecvate și că nu există un risc privind plata obligațiilor externe.

Care e problema reală

„Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile”, a spus șeful BNR, care a adăugat că problema reală este deficitul bugetar intern și presiunea cheltuielilor publice.

