€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Economie Dobânda de politică monetară - Decizia BNR
Data publicării: 15 Mai 2026

Dobânda de politică monetară - Decizia BNR
Autor: Florin Răvdan

imagine cu bani, euro Bancnote euro. Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Banca Naţională a României a luat decizia în privinţa dobânzii de politică monetară.

Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR), întrunit vineri în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează banca centrală, într-un comunicat de presă, transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, membrii Consiliului au decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

"Pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât în şedinţa de astăzi, 15 mai 2026, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit", se arată în comunicatul BNR, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bnr
dobanda de politica monetara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Mihai Drapciug   •   15 Mai 2026   •   16:11

Nu stiu daca este bine ce a hotarat BNR dar interesele bancilor trebuie sa protejeze si interesele clientilor si mai ales ale depozitelor populatiei la banci in asemenea momente dificile economic.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Procurorul Gigi Valentin Ştefan, acuzat că promitea decizii favorabile prin influenţă asupra magistraţilor de la CAB și ÎCCJ - REFERAT
Publicat acum 29 minute
OMS avertizează asupra pliculețelor cu nicotină, tot mai populare în rândul tinerilor: Sunt făcute special pentru a crea dependență
Publicat acum 34 minute
Cod galben de inundații emis de hidrologi. Lista cu râuri vizate de atenționarea INHGA
Publicat acum 52 minute
Liber la creșteri de salarii în 47 firme de stat. Adrian Negrescu intervine: Să-i explice cineva premierului
Publicat acum 59 minute
Deși vara se apropie, în Bucegi stratul de zăpadă depășește 1,5 metri. Traseele montane de altitudine, închise
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 3 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 10 ore si 8 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close