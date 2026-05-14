România riscă penalizări de 15 miliarde de euro, mai mult decât mai avem de încasat din PNRR. Bogdan Chirieac: E de convocat CSAT-ul

Din cauza zecilor de proiecte și reforme rămase neîndeplinite, România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR.

Potrivit unei informări privind stadiul PNRR, care a fost discutată în ședința de Guvern de joi, România are 38 de ținte și jaloane aferente reformelor din PNRR care nu au fost îndeplinite, asta deși planul de redresare se încheie în doar trei luni. Din această cauză, riscăm penalități totale de peste 15 miliarde de euro. Precizăm că țara noastră mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, prin cererile 5 şi 6, pentru finalizarea planului.

„În acest moment, cu cerea de plată 4 astfel aprobată, PNRR-ul României trece de 60% implementare. Nu mai suntem la coada clasamentului - şi mai avem de încasat, ce contează de altfel pe partea de grant, o sumă de 4,9 miliarde de euro, dacă o luăm cu tot cu suma brută, sau 4,2 miliarde euro dacă scădem prefinanţarea deja obţinută. Nu mai suntem atât de departe, avem într-adevăr şi pe partea de împrumut o sumă de 5 miliarde de euro tot brută, per total 7,7 miliarde euro sumă netă sau 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obţinut din cererile 5 şi 6 pentru a finaliza PNRR-ul”, a declarat și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă.

Revolta lui Bogdan Chirieac: Cei care au ratat și au văduvit România de 15 miliarde de euro trebuie să meargă în fundul fundului pușcăriei

Subiectul a fost analizat la postul B1 TV, unde analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre dimensiunea uriașă a fondurilor puse la dispoziția României și despre ceea ce consideră a fi un eșec administrativ major.

„29 de miliarde sunt de colea? Jumătate bani pe gratis, jumătate bani cu dobândă extrem de mică, 30 de ani. Te încurca chestiunea asta? Din punctul meu de vedere e de convocat CSAT-ul și cei care au ratat și au văduvit România de 15 miliarde de euro trebuie să meargă în fundul fundului pușcăriei, după mintea mea. Este crimă împotriva poporului român”, a spus Bogdan Chirieac.

Tonul lui Bogdan Chirieac a devenit și mai apăsat atunci când a vorbit despre proiectele considerate vitale pentru România și care întârzie de ani întregi.

„De ce nu sunt gata spitalele regionale? De ce nu s-au făcut șoselele? De ce nu s-au făcut reformele? Ai avut șansa să le implementezi”, a subliniat analistul.

Spitale regionale promise de ani întregi, autostrăzi întârziate și reforme blocate

Tema marilor investiții nefinalizate a reapărut în centrul dezbaterii publice. România a inclus în PNRR proiecte considerate necesare pentru dezvoltarea țării. Printre ele se află spitalele regionale, infrastructura rutieră, digitalizarea administrației și reforma companiilor de stat. În multe cazuri, proiectele sunt încă în faze birocratice sau întâmpină blocaje administrative și politice.

În timpul emisiunii, moderatorul a susținut că autoritățile s-au concentrat pe măsuri considerate controversate, în timp ce investițiile majore au rămas în urmă:

„Ei au implementat altfel de lucruri din PNRR. S-au grăbit, de exemplu, să închidă cărbunele. Acolo s-au grăbit deși în PNRR zicea 2032. Ei s-au apucat de anul trecut, cred că din 2024 i-a apucat graba. Au făcut lucruri care au dus la pierdere România în loc să le facă pe cele care trebuiau să dezvolte România și care să ne ajute cu banii ăștia să mergem mai departe. Cum spuneați dvs.: spitale, mediul rural”.

„Cum ai reușit tu să pierzi 15 miliarde de euro?” Chirieac cere intervenția procurorilor

Bogdan Chirieac a mers și mai departe și a cerut anchete penale pentru cei considerați responsabili de posibila pierdere a banilor europeni: „Toate lucrurile astea să fie analizate. Dar nu Comisia de anchetă parlamentară. Noii procurori numiți de președintele Nicușor Dan, de Parchetul General. Cum ai reușit tu să pierzi 15 miliarde de euro?”.

Analistul a insistat că România nu a avut motive excepționale care să justifice ratarea jaloanelor asumate în fața Comisiei Europene.

„România n-a fost în război direct, n-a venit altă pandemie după ce s-a dat PNRR-ul. De ce n-ai semnat? De ce n-ai dat drumul la bani?”, a mai spus el.

Bogdan Chirieac a făcut referire la presupuse mecanisme de corupție din Portul Constanța:

„Mai bine furai un miliard din banii ăia și 14 miliarde veneau la România decât să arunci pe fereastră 15 miliarde de euro. De furat văd că se fură oricum. Vama de la Constanța se descurcă în orice situație și e și bine structurată: atâta la șef, atâta la adjunct, atâta la secretar, atâta la ăla de la canalizare și așa mai departe”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

Miza celor 15 miliarde de euro

Cei 15 miliarde de euro ar fi trebuit să susțină investiții care pot schimba modul în care funcționează România în următoarele decenii. Banii din PNRR au fost gândiți pentru spitale, școli, infrastructură rutieră, transport feroviar, digitalizare și modernizarea administrației publice. O parte importantă din fonduri vizează și dezvoltarea comunităților locale și reducerea decalajelor dintre mediul urban și rural.

Pentru români, aceste investiții înseamnă acces mai rapid la servicii medicale, drumuri mai sigure, școli modernizate și administrații locale mai eficiente. Pierderea unei asemenea sume ar avea impact asupra proiectelor care depind de finanțarea europeană și ar pune o presiune suplimentară pe bugetul de stat.

„15 miliarde de euro sunt bani pentru oricine. Și pentru Elon Musk. Cine este de vină, să plătească!”, a mai spus Bogdan Chiireac la finalul intervenției.

Până în prezent, România a depus patru cereri de plată și a primit 10,72 miliarde de euro, adică puțin peste jumătate din suma totală disponibilă. Comisia Europeană a aprobat preliminar și cea de-a patra cerere de plată, în valoare de 2,62 miliarde de euro, ceea ce va ridica totalul fondurilor încasate la 13,34 miliarde euro.